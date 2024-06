“Down Down Down” fu una vera e propria hit, il primo singolo delle Lollipop, gruppo nato durante “Popstars“, programma del 2001 in onda su Italia 1. La canzone è stata pubblicata il 30 marzo, il giorno dopo la conclusione dello show e ha debuttato direttamente al primo posto della classifica Fimi, rimanendoci per tre settimane di fila. Scese in seconda posizione dopo essere stata superata da “Dream on” dei Depeche Mode ma la settimana seguente si riappropriò della vetta. Il video ufficiale (con il cameo di Daniele Bossari, conduttore del programma) fu girato all’Alcatraz di Milano. Fu un successo enorme per la band e vendette oltre 120.000 copie.

Le Lollipop erano formate da Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu. Dopo una breve reunion con il singolo “Ritmo tribale”, nel 2018, ecco il ritorno di una sola componente del gruppo, Marcella Ovani, pronta a pubblicare una sua personale versione dance del pezzo, rivisitato per i tempi di oggi:

Il videoclip del singolo verrà pubblicato nella pagina YouTube pochi giorni dopo l’uscita del singolo in tutti i Digital Store, previsto il 7 giugno 2024.

Burning fire

of my desire

flying higher

maybe it’s too late

and you don’t want to stay

I just needed a sweet embrace

yes I know you’re still the same

such a fool you’re leaving now

babe I know

that you won’t be with me

I’m going down down down down

trying to get away

I’m going down down down

bitter melody

I’m going down down

on my knees

I’m going down down down down

stop to please

And I wanna say

you’re not good to me

I don’t know why

you don’t know my name

better go away

instead of staying

did you break my heart?

doesn’t mean a thing?

it does to me

I should be hating you

no matter what you do

Bye bye liar

too much crying

I’ll be stronger

tomorrow may be a day to celebrate

I don’t wanna see your face

‘cause I know you’re still the same

such a fool

get out of my life

babe I know

that you won’t be with me

I’m going down down down

I don’t know why

I’m going down down down

instead of staying

I’m going down down down

be good to me

I’m going down down down down

stop to please

Stop with your lies

I don’t wanna be

‘cause I don’t wanna be

be your fool

I’ve had enough of your laugh

and someday suddely

I will be on my way

It will be better

once you will be gone

‘cause I was fine until your lies

have broken into my life

you’ve been cruel for so many days

and I’m ready to break up this chain

I’m going down down down down

trying to get away

I’m going down down down

bitter melody

I’m going down down

on my knees

I’m going down down down down

stop to please

I’m going down down down down

trying to get away

I’m going down down down

bitter melody

I’m going down down

on my knees

I’m going down down down down

stop to please