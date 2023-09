Dov’eri? è il nuovo singolo di Sacky con la collaborazione di Baby Gang. Nato nel quartiere San Siro nel 2001 e all’anagrafe Sami Abou El Hassan, ha fatto parte del collettivo composto da Sacky, Rondodasosa, Vale Pain, Keta, Neima Ezza e Kilimoney (con il nome di #RM4E), ovvero Real Music 4 Ever. In passato aveva già collaborato con Baby Bang nel brano “Bimbi soldato”. Qui sotto potete leggere testo, significato della canzone e ascoltare il pezzo.

Sacky feat. Baby Gang, Dov’eri?, Significato, Ascolta la canzone

Nel pezzo si pone l’interrogativo di domandarsi chi sia onesto e sincero intorno a noi. “Ora tutti sono mon frère Dov’eri quando ero dentro?” cantano Baby Gang e Sacky nel brano. Ci sono numerose ragazze che ci provano con lui e quella che sta frequentando, prima o poi, se ne andrà comunque (“E tanto lo sai che prima o poi ci lasceremo, E tu te ne andrai, sì, lontana da me”). Ma le insicurezze comunque non scalfiscono l’animo confident di chi canta (“Mon amour, quelli come me non nascono più Bello e vero, io sarò il tuo ricordo più cool”)

Sacky feat. Baby Gang, Dov’eri?, Testo della canzone

Baby, sono in mezzo ai guai

Ormai il mio cuore si è spento

Non sento nulla da un po’ ormai

Sto a posto, non mi lamento

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah (Yeah-yeah-yeah)

Lei che mi chiama al cell

Io che il cell ce l’ho spento

Ora tutti sono mon frère

Dov’eri quando ero dentro?

Baby, sono in mezzo ai guai

Ormai il mio cuore si è spento

Non sento nulla da un po’ ormai

Sto a posto, non mi lamento

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

Sai, bro, ho fatto un brutto sogno, stavo a Bangkok

ventimila, avevo addosso più di un bankroll

Pardon, scusi per i modi, I’m a street boy

Pagami e la spacco se non sei un amigo

Bro, vendo, lei gli piace il ragazzo del bando

Sento quattro tipe nello stesso tempo

Entro con due bionde nell’appartamento

Esco con due sbirri, mandato d’arresto

Cheese, cheese, fanno foto col flash

Trovo mille kiss kiss se apro questi DM

DM, è pieno di bitches

Mentre le mie TN son piene di impicci

E tanto lo sai che prima o poi ci lasceremo

E tu te ne andrai, sì, lontana da me

Ma non sai quanto me ne frego se

Lei che mi chiama al cell

Io che il cell ce l’ho spento

Ora tutti sono mon frère

Dov’eri quando ero dentro?

Baby, sono in mezzo ai guai

Ormai il mio cuore si è spento

Non sento nulla da un po’ ormai

Sto a posto, non mi lamento

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

Su un Porsche monta su, baby, ehi

Vero G, mica gioco a [?] con il capo

Al Cairo, no al-Qāʿida, ma esplodono gli stereo

La giriamo grande finché gli occhi ci si chiudono

Uno-due (Puff-puff), sbuffo in una (Vasca)

G style italiano, gli euro nella (Tasca)

Mon amour, quelli come me non nascono più

Bello e vero, io sarò il tuo ricordo più cool

La, la, la, la, la

Le, le, le, le, le, le, le, le

Ram-pam-pam-pam-pam

Nino, nino, nino, le sirene

La, la, la, la, la

Le, le, le, le, le, le, le, le

Ram-pam-pam-pam-pam

Nino, nino, nino, le sirene

Baby Gang

Quello Vero

La, la, la, la, la

Le, le, le, le, le, le, le, le

Ahah