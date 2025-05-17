Dove vive Ron: la casa del cantante

Ron, alias Rosalino Cellamare, sta vivendo una fase innovativa della sua carriera. Cantautore tra i più accreditati della musica italiana, ha all’attivo diverse hit e vanta collaborazioni con artisti di successo. Inoltre ha sempre manifestato la sua passione per la musica in modo pacato e mai sopra le righe. Spesso la stampa lo ha definito “poeta”: sia le canzoni scritte per altri che quelle realizzate per se stesso toccano il cuore al primo ascolto. Le sue strofe parlano d’amore in modo semplice e puro.

E’ nota la sua collaborazione con Lucio Dalla. I due hanno un vissuto artistico comune, ma sono stati anche legati da una profonda amicizia. L’approccio alla musica per Ron avviene quando è ancora bambino, da piccolo ha imparato a suonare diversi strumenti, poi non ancora maggiorenne ha conosciuto Dalla che lo ha convocato per conoscerlo alla Rca di Milano. Un incontro che ha cambiato la sua vita e che gli ha aperto le porte del mondo della musica. E’ Dalla che ha deciso di cambiargli il nome in Ron:

“Mi chiamavo ancora Rosalino, fu lui a dirmi ‘ora basta con questo nome è troppo lungo’”. Così dopo aver chiesto un suggerimento, Dalla propose “Ron”. “Io dissi ‘neanche morto’, ma alla fine andò a finire così.” L’affermazione di Ron è nota a tutti, l’artista è molto attivo anche oggi: ha da poco presentato alcuni suoi nuovi lavori musicali ed è continuamente in tour. Tuttavia non ama particolarmente i riflettori, è concentrato sulla sua musica e quando può si gode la quotidianità nella città dove abita da tempo.

Ron, dove vive l’artista

Nonostante il successo ottenuto, Ron non ha mai pensato di lasciare la città dov’è nato e cresciuto. Il cantante vive a Garlasco, cittadina a cui è particolarmente legato. A quanto pare il padre durante la guerra fu protetto da un signore che abitava nella cittadina e in seguito si innamorò di sua figlia, e la sposò. Da quel momento i suoi genitori non ha mai lasciato Garlasco e lui, anche se spesso va a Milano e Roma per lavoro, non ha mai pensato di trasferirsi.

Dagli scatti social è possibile sbirciare alcuni ambienti dell’immobile. Non è nota l’esatta collocazione, ne tanto meno quanto è grande l’abitazione. E’ tuttavia possibile affermare che è una casa luminosa, ha molte vetrate che riflettono la luce del giorno. La zona living è accogliente e i colori che prevalgono sono chiari. Ron ha uno spazio tutto suo dove si dedica al suo lavoro, area dove crea le sue bellissime canzoni. Le immagini ritraggono spesso Ron in un giardino: il che non esclude che la casa abbia uno spazio esterno.

Ron, il ricordo di Dalla: “Per 20 anni ho nascosto la sua lettera”

La morte di Lucio Dalla ha scosso particolarmente Ron. Anche se i due artisti negli ultimi anni si erano allontanati fra loro era rimasto un legame sincero e affettuoso. Recentemente il cantante ha rivelato di aver aspettato più di 20 anni per elaborare un testo che Dalla aveva scritto per lui. Oggi quelle parole sono in una canzone, America, e per Ron hanno un valore particolare.

L’artista ha poi spiegato perché ha aspettato così tanto per condividere un brano così intenso: “Lo scrisse per me nel ’92, parole affettuose che mi indussero a riconsiderare il mestiere di cantautore, l’atteggiamento nei confronti del mondo e le aspettative in un momento in cui ero arrabbiato e deluso per mancanza di risultati. Avevo bisogno di metabolizzarlo, di trovare il momento in cui farlo con passione e consapevolezza. È una lettera che Lucio mi scrisse, c’è dentro il mio modo di vedere la vita e l’amore”.