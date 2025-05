Dove vive Ornella Vanoni: la casa della cantante in una delle zone più belle di Milano

Ornella Vanoni: una delle voci più belle della musica italiana. Negli ultimi anni si è fatta conoscere anche per la sua spiccata simpatia, venuta fuori soprattutto durante le ospitate al talk show Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. L’artista – che quest’anno compirà 91 anni e che è un vero portento – vive in un quartiere di Milano. La sua è una zona esclusiva conosciuta soprattutto per il grande fascino e per quell’atmosfera bohémien che l’ha sempre contraddistinta. Si tratta in realtà del posto ideale per chi è alla ricerca dell’ispirazione e della tranquillità.

Com’è fatta la casa di Ornella Vanoni

Nata nel 1934 e originaria di Milano, la Vanoni abita al momento nel quartiere Brera del capoluogo lombardo. Più precisamente, vive in un appartamento posizionato in un palazzo di metà Ottocento, con un affaccio sul Parco Sempione. La cantante ha comprato questa abitazione quando è tornata da New York e, in più occasioni, lei stessa ha definito la casa come “il luogo che stava aspettando“. Un’abitazione – questa – che è stata trovata dalla sua assistente e che ha saputo scegliere mettendosi nei panni della cantante. Al suo interno c’è un bellissimo camino, che regala ai presenti un’atmosfera calda e accogliente.

Ci sono inoltre delle grandi finestre luminose e, prima che lei andasse ad abitarci, è stata riprogettata dall’architetto veneziano Alessandro Trevisani. A dominare in tutte le stanze è il verde chiaro, una tonalità rilassante che rispecchia appieno la personalità della cantante. In più, ci sono degli intervalli di alcuni accenti rossi. Il quartiere in cui vive Ornella Vanoni è insomma un luogo storico e affascinante di Milano: ci sono infatti delle strette strade ma anche palazzi d’epoca ben curati. Si tratta di un’area molto vivace e piena di gallerie d’arte, negozi di antiquariato, boutique di moda, caffè storici e ristoranti alla moda.

Nel quartiere di Brera si vendono soprattutto appartamenti di prestigio, con dettagli d’epoca tra cui soffitti alti, pavimenti in parquet e affreschi.

Ornella Vanoni e una carriera “senza fine”

L’amatissima cantante è nata in una famiglia borghese lombarda e, dopo aver studiato all’estero, nel 1953 si è iscritta all’Accademia d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano. In quegli anni è quindi diventata allieva del regista Giorgio Strehler. Nel 1956, ha quindi pubblicato più di 100 progetti musicali alternandosi tra pop, jazz e bossa nova, e ha venduto più di 55 milioni di dischi. Tra i suoi più grandi successi ci sono L’appuntamento e Senza Fine, due brani senza tempo. In passato ha anche partecipato al Festival di Sanremo, ed è diventata un’interprete unica e originale.