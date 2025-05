Dove vive Marco Mengoni: la dimora da sogno del cantante

Marco Mengoni nonostante sia originario della provincia di Viterbo, ha lasciato il suo paese d’origine quando aveva solo 19 anni per andare a vivere a Roma dove ha frequentato l’università di Lingue e Letterature Straniere. Nel 2013 ha deciso di trasferirsi a Milano per iniziare a muovere i primi passi nel mondo della musica ed è nella capitale lombarda che vive ancora.

A Milano, infatti, Mengoni ha il suo bellissimo appartamento, un’oasi di pace e tranquillità dove si gode il relax e si dedica alle sue passioni quando è lontano dai riflettori. Sebbene trascorra molto tempo fuori casa per motivi lavorativi, è qui che si rintana tutte le volte che può. Il cantante è molto riservato e non ama stare sotto i riflettori, sono rarissime le immagini che condivide sui social che riguardano la sua vita privata. Eppure ci sono alcuni scatti che mostrano com’è fatta la sua casa.

La casa di Marco Mengoni, i dettagli legati alle sue passioni

Le foto della casa di Marco Mengoni risalgono al periodo della pandemia, quando il cantante – come il resto degli italiani – ha dovuto trascorrere diversi giorni isolato. In quell’occasione condivideva di tanto in tanto alcune immagini che lo ritraevano mentre si dedicava alle sue due grandi passioni: la pittura e la musica.

La casa di Marco Mengoni è composta da un’ampia zona giorno dove c’è un bellissimo pianoforte a parete, qui il cantante ha scelto un comodo ed elegante divano di una tinta tenue. C’è poi un angolo in cui è presente un cavalletto con le tempere, elementi che dimostrano come al cantante piaccia dipingere. Non mancano oggetti di design eleganti e moderni. Mengoni si è sempre definito un esteta e l’arredamento della sua casa, infatti, è curato in ogni minimo dettaglio.

Da quei pochi scatti condivisi da Marco Mengoni sembrerebbe che nella sua casa ci siano in prevalenza i colori del bianco e del grigio. La casa è molto ordinata, la zona giorno è separata da quella notte, dove si trova la camera da letto del cantante e la sua grande cabina armadio dove conserva tutti i suoi abiti. Nel suo appartamento milanese c’è anche una grande balconata e un terrazzo dove Mengoni adora trascorrere il tempo all’aria aperta e si prende cura delle sue piante.

Il dolore di Marco Mengoni per la perdita della madre

La sua casa è il luogo dove ama rintanarsi quando non è in viaggio per lavoro o in studio a registrare. Mengoni recentemente ha parlato della perdita di sua madre, Nadia, morta a causa di un brutto male un lutto che gli ha spezzato il cuore. In un’intervista a Vanity Fair, mentre si prepara a iniziare il suo nuovo tour, ha spiegato quanto sia per lui dura, ma come allo stesso tempo sia contento di aver vissuto ogni giorno al suo fianco e di aver combattuto per aiutarla fino all’ultimo.