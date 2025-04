Dove vive Marcella Bella, la casa con vista sul mare della cantante

Voce affermata della musica italiana, Marcella Bella vanta una lunga carriera di successi. Artista eclettica e versatile ha saputo intrepretare brani leggeri e ritmati, ma anche pezzi più intesi. Lo scorso Febbraio è tornata sul palco dell’Ariston con una canzone, Pelle Diamante, coerente con il suo modo di fare musica, Un pezzo diretto, per alcuni sopra le righe, e esplicito. Per Marcella è stata la nona partecipazione alla kermesse e ogni volta ha lasciato il segno.

Originaria della Sicilia, dov’è ancora presente la sua famiglia, Marcella da diversi anni vive in una splendida villa con vista spettacolare sul mare. Una dimora unica che condivide con il marito Mario Merello. I due sono sposati dal 1989 e la loro unione è sempre apparsa solida. Nonostante la cantate si rechi spesso nella sua Sicilia in realtà abita in area fuori dai confini italiani. L’abitazione si trova alle Baleari, in una delle isole più popolari dell’arcipelago spagnolo.

In diverse interviste Bella ha riferito di essersi innamorata subito di quest’isola, anche se in alcuni periodi è molto popolata. Si tratta di Ibiza, un posto davvero magico per la cantante. L’artista ha scelto una casa bellissima dotata di ogni comfort. Ospite del salotto di Mara Venier, Marcella ha parlato proprio del legame che ha con l’isola, posto che le permette di stare a contatto con la natura. Inoltre sull’isola non tutti la conoscono e queste le permette di vivere meglio la sua quotidianità: È un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano, dove non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono. È un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d’ india”.

Marcella Bella: “E’ un posto simile alla mia Sicilia”

La cantante da qualche anno ha ridotto i suoi impegni professionali. Ha selezionato le proposte ricevute e ha messo in primo piano la sua vita privata. Si è infatti dedicata ai figli e ai nipoti, a Ibiza è riuscita a trovare la sua dimensione personale. Il marito ha condiviso la sua scelta, e per il momento i due non si sono pentiti d’aver lasciato l’Italia.

Molto attiva sui social Marcella condivide diversi momenti del suo privato. In alcuni scatti si vedono gli interni della sua casa a Ibiza, ma soprattutto si nota un bellissimo giardino, definito dall’artista e dai tanti fan incantato. La casa è anche dotata anche di uno splendido terrazzo panoramico che affaccia su uno dei quartieri più noti dell’isola: Sant Antoni de Portmany.

La casa di Marcella Bella: design e complementi d’arredo moderni

La dimora di Marcella Bella a Ibiza non è grande: è dotata di più stanze e bagni. Nella zona living prevalgono i colori chiari che vanno dal beige al bianco mentre nelle stanze da notte non mancano dettagli di colore. In particolare in salotto ci sono due bellissimi divani color aragosta che danno personalità alla stanza.

La casa è su due piani ed è suddivisa in modo equilibrato. Nella camera da letto sono presenti gigantografie di foto in bianco e nero e una grande statua in bronzo. Bellissimo anche l’arredamento dell’esterno: non mancano i salotti rigorosamente bianchi con cuscini rosa e un bellissimo tavolo. La cantante ama i suoi spazi e li cura personalmente con estrema cura e attenzione.

Marcella ha scelto di vivere in Spagna, ma torna spesso in Italia, soprattutto in Sicilia dove ci sono le sue radici. Oltre al fratello Gianni, che recentemente non è stato bene, ci sono diversi membri della sua famiglia di origine.