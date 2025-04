Dove vive Lucio Corsi, la casa da sogno nel bellissimo quartiere di Milano

Lucio Corsi ha emozionato mezza Italia con la sua canzone Volevo essere un duro portata a Sanremo nel 2025, senza dimenticare (e come dimenticarla?) l’interpretazione di Volare al fianco di Topo Gigio.

Nato a Grosseto il 15 ottobre 1993, ha raggiunto la popolarità nazionale grazie proprio alla sua partecipazione a Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini. Inoltre è stato scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Cresciuto nelle campagne di Vetulonia, sua madre Nicoletta Rabiti è una pittrice amatoriale (e lavora in un ristorante gestito dalla famiglia vicino alla località di Macchiascandona).

Suo padre Marco Corsi, invece, ha svolto vari lavori come operatore Rai, muratore e artigiano del cuoio. E Lucio Corsi, oltre ad amare profondamente la sua terra, ha cercato (e possiamo dire trovato) fortuna a Milano.

Lucio Corsi a Milano, casa da sogno per lui

Lucio Corsi ha cercato fortuna a Milano, trasferendosi nel quartiere Niguarda. Si tratta di una zona periferica situata nell’area nord ovest di Milano e caratterizzata dalla presenza dello storico ospedale, uno dei più importanti della città. Stiamo parlando di un luogo pieno di storia, considerando che a quanto pare fu la prima parte della metropoli ad essere liberata del nazifascismo, e a ricordare questo speciale evento nel 2025 si può trovare un grande murales commemorativo.

Zona ricca di associazioni e cooperative, ma anche piccoli locali, c’è anche il cosiddetto parco Nord. Tornando alla casa di Lucio Corsi, secondo un’indagine di Immobiliare.it, un appartamento in zona Niguarda costa circa 2.550 euro al metro quadro (meno della media cittadina di 5.421€). Per un bilocale di medie dimensioni, che si aggira attorno ai 60 metri quadri, il valore è quello di 153.000€. Gli affitti, rispetto ad altre zone di Milano, non sono altissimi: 8€ al metro quadro al mese, il che si tradurrebbe in una spesa di 480€ al mese.

Lucio Corsi, dai Blues Brothers a Sanremo: mica male, ‘solo Lucio’

Una vita sognando di fare musica per Lucio Corsi, che si è appassionato alla stessa guardando The Blues Brothers da bambino. I primi brani scritti e composti da lui sono arrivati in tenera età, e ha iniziato a esibirsi nei locali e nelle piazze della propria città natale dal 2011. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico Guglielmo Marconi di Grosseto, si è trasferito proprio a Milano con l’obiettivo di intraprendere la carriera di cantautore, stabilendosi prima sul Naviglio Pavese e poi – come abbiamo detto – a Niguarda.

Nel 2024 ha pubblicato Tu sei il mattino, un brano compreso nella colonna sonora della terza stagione della serie Vita da Carlo di Carlo Verdone (in cui Corsi è apparso come guest star nel ruolo di se stesso). E poi è arrivato il successo nazionale a Sanremo. Grazie a Volevo essere un duro, certo, canzone che ha unito tantissimi fra i più giovani e non, per il significato e il ritmo di un testo che viaggia ancora nella testa di molte persone.

Ma non solo; Lucio Corsi è entrato nel cuore di tanti per la sua spontaneità, sincerità e stravaganza (mai esagerata nei modi e nelle forme), e forse per questo da qualcuno non è stato capito. Ma da tanti altri sì, eccome se è stato compreso. Tanti e tante che volevano essere duri, durissimi e toste, tostissime, che forse in tutto questo tempo cercavano soltanto qualcuno che dicesse loro che essere ‘nessuno’ va più che bene…ammesso di rimanere sempre sé stessi, ‘solo’ noi stessi. Un po’ come questo cantautore toscano che ha fatto brillare gli occhi di milioni di italiani: ‘solo’ Lucio.