Dove vive Lorenzo Jovanotti: la dimora del cantante

Il cantante toscano ha una dimora che rispecchia il suo estro e la sua grande vivacità, una casa bellissima

Lorenzo Jovanotti è nato e cresciuto a Roma, nonostante la sua famiglia si originaria della Toscana. E’ qui, infatti, che il cantante ha deciso di vivere con la moglie e la figlia. La dimora dell’artista si trova a Poggio, un paesino vicino a Cortona in provincia di Arezzo, questo perché era una zona che frequentava da bambino, quando con i genitori e i fratelli tornavano nella regione toscana.

E’ noto come il cantante abbia vissuto nella Capitale perché il padre era un dipendente del Vaticano, ma è sempre rimasto legato alle sue origini toscane ed è proprio per questo che tutt’oggi vive qui. Jovanotti ha una bellissima villa in collina, completamente immersa nel verde e con un panorama da mozzare il fiato.

La casa di Jovanotti, colorata e autentica: proprio come lui

Jovanotti ha una casa immersa totalmente nel verde, una sorta di villa – anche se forse è meglio definirla cascina – dal fascino autentico e molto originale. Il cantante condivide spesso immagini dalla sua abitazione e per questo è possibile scoprirne i dettagli.

La dimora pare essere su più livelli, probabilmente due, dove al piano terra c’è la zona giorno e in quello superiore le camere da letto e una bellissima stanza dove Jovanotti trascorre moltissimo tempo. Sembra essere quasi un suo rifugio, che ha l’aspetto quasi di una mansarda, si vede infatti il soffitto con le travi a vista in legno, che rendono ancora più autentica questa stanza.

Il resto l’ha fatto l’estro di Jovanotti, questa stanza – che è davvero gigantesca – è caratterizzata dalla presenza di tantissimi colori vivaci. Una parete ha un parato, o forse un dipinto, che riprende un paesaggio naturale, il cantante ama viaggiare e immergersi totalmente nella flora dei posti che visita e scopre e il muro dipinto così è sicuramente qualcosa che lo rappresenta molto. Sempre in questa grande stanza sono racchiuse un po’ tutte le passioni dell’artista, dalla musica – ci sono tantissimi strumenti musicali – alla lettura, il cantante ama leggere, soprattutto le poesie.

C’è, infatti, una grande libreria bianca a parete che è stracolma di libri. La casa è circondata dalla natura, la zona esterna ha un bellissimo giardino molto curato, con tante piante che in primavera fioriscono, regalando un’atmosfera paradisiaca agli abitanti della casa. Il resto della casa – a differenza del rifugio di Jovanotti – ha pareti bianche e parquet, uno stile decisamente più sobrio, dove però non mancano elementi caratteristici e vivaci, come grandi divani colorati.

Jovanotti all’interno della sua casa ha anche uno studio di registrazione, caratterizzato da due stanze separate da un’originale porta ad arco. Anche qui ci sono tanti murales colorati, una palla da discoteca e tutto ciò che possa essere un’ispirazione per il cantante.