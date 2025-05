Dove vive Ligabue: la casa del cantante

Sono molte le celebrità che ricorrono al lusso sfrenato quando è il momento di arredare la loro casa, una scelta ben diversa da quella fatta da Luciano Ligabue, ancora una volta voce fuori dal coro. La sua musica racconta storie vere, di provincia, di sogni che partono da strade polverose e piazze familiari.

E non è un caso che dopo una carriera costellata di successi, Ligabue abbia deciso di restare ancorato alle sue radici, seguendo di vivere nella sua Correggio, il piccolo comune emiliano dove tutto per lui è iniziato.

La casa semplice di Luciano Ligabue nella sua Correggio

Oggi Luciano Ligabue vive nella sua Correggio in un appartamento che rispecchia alla perfezione il suo stile di vita:riservato, autentico, mai appariscente. La casa non è una reggia da copertina ma uno spezio personale pensato su misura per accogliere la sua quotidianità e, ovviamente, la sua musica.

Un uomo che gli consente di vivere in equlibrio tra l’uomo e l’artista, tra il passato che lo ha forgiato e il presente che in cui, pur restando sulla cresta dell’onda, preferisce la normalità alla mondanità.

Ligabue ha cambiato più volte casa nel corso della sua vita, ma ha sempre scelto di restare a Correggio o dintorni. Per un certo periodo ha vissuto anche in campagna a circa 20 chilometri dal centro, un casolare che gli offriva un contatto ancora più diretto con la natura e un ritmo più lento, ideale per scrivere e riflettere. Nel 2017 si è trasferito in un appartamento nella zona centrale del comune.

Gli interni

Di questa casa va detto che si sa poco, proprio perché Ligabue ha sempre tenuto molto alla sua privacy. Non ama mostrare gli interni della sua abitazione né ostentare arredi o dettagli. Nonostante questo, si sa che l’appartamento è ampio e accogliente, con spazi dedicati alla musica, un piccolo studio e stanze luminose dove può scrivere o semplicemente rilassarsi.

Non mancano naturalmente le fotografie e i ricordi di una vita, molti dei quali legati alla sua famiglia e alle sue origini, a lui sempre molto care. Per Ligabue, d’altronde, Correggio è il luogo dove è nato e che è rimasto un punto fermo nella sua vita.

In numerose interviste ha parlato con affetto delle sue strade, dei negozi di quartiere, delle piazze dove ha mosso i primi passi. Lì ha vissuto una “infanzia bellissima“, come ha raccontato lui stesso a Famiglia Cristiana, con due genitori presenti e amorevoli.

Ironia del destino, ha anche svelato un aneddoto curioso: alla nascita ha rischiato grosso a causa di un cordone ombellicare attorcigliato ed è venuto al mondo cianotico. Da adolescente gli amici lo chiamavano “Ciano”, ignari di quel passato drammatico.

Un artista radicato ma mai fermo

Nonostante l’enorme popolarità, Ligabue ha sempre conservato un’anima radicata nella vita quotidiana. Non è infatti raro incrociarlo per le vie del paese come un normale abitante, magari intento a fare la spesa o a scambiare due chiacchiere con i passanti.

Il suo staff, spesso anche presente nei vari post social, è anch’esso molto presente nella sua vita di tutti i giorni. Quando parte per i suoi tour, Ligabue porta con sé tutta l’energia di Correggio, che per lui rimane un rifugio e una fonte di ispirazione continua.