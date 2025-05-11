Dove vive Jovanotti: la casa del cantante toscano

Lorenzo Jovanotti è uno dei cantautori più apprezzato della musica italiana, l’artista sta ottenendo uno strepitoso successo con il suo tour “Palajova”, in giro per l’Italia. E’ la prima volta che torna a esibirsi dopo il terribile incidente che ha avuto mentre era in sella alla sua bicicletta a Santo Domingo, che l’ha costretto a una lunga e dolorosa riabilitazione. Ma dove vive Jovanotti?

Il cantante ha una meravigliosa casa dove si rintana quando non è in giro per il mondo o impegnato con i suoi spettacoli, un’oasi di pace che ha mostrato diverse volte sui social ai suoi fan. Un luogo che rispecchia il suo estro e che racconta moltissimo di lui, delle sue passioni e del suo modo di vivere.

La casa di Lorenzo Jovanotti, quando la vivacità incontra l’eleganza

Lorenzo Jovanotti ha presentato la sua casa più volte ai fan sui social. Durante il lockdown si è divertito a intrattenere il pubblico con divertenti concerti improvvisati nella sua bellissima dimora, ma già in precedenza aveva organizzato il Jova House Party, mostrando a chi lo segue il luogo in cui ha scelto di vivere.

Il cantante vive in una bellissima casa a Cortona, in Toscana, una villa che racconta molto di lui, dei suoi viaggi e della sua passione. Dalle immagini che ha più volte mostrato Jovanotti è impossibile non notare come l’arredamento scelto sia vivace e allegro, proprio come lui. Il cantante ripete sempre che lui vuole celebrare la vita, l’amore e l’allegria e la sua casa è proprio così, un’esplosione di colori, che trasmette gioia anche solo guardandola.

La casa di Lorenzo Jovanotti ha moltissime librerie colme di testi, è noto quanto il cantante ami leggere, uno dei suoi autori preferiti è Luis Sepulveda. Ci sono poi una serie di dettagli, come una parete del salone in cui è disegnata una foresta tropicale, probabilmente una di quelle che ha incontrato nei suoi tanti viaggi. Ma anche le altre pareti sono colorate, con ruscelli, alberi e soli. Tra i vari libri sparsi qua e la, ci sono anche tanti strumenti musicali.

L’arredamento di casa di Jovanotti è un mix tra il moderno e il vintage, balza subito all’occhio che è colmo di oggetti che il cantante ha raccolto nella sua vita. C’è un simpatico tappeto a forma di tigre, che con molta probabilità avrà una storia particolare, c’è anche un altro tappeto, molto caro a Lorenzo. Lo stesso che ha scelto di portare sul palco di ogni tappa del Palajova, come ha spiegato ai suoi fan, è il luogo dove dopo l’incidente ha trascorso più tempo, a scrivere musica e ad immaginare il suo ritorno in scena. Per lui ha un valore immenso e per questo ha scelto di portarlo in ogni suo concerto.

Jovanotti è conosciuto per la sua grande allegria ed energia, le stesse che trasmette ogni volta che si esibisce e la sua casa è proprio così, un tripudio di gioia e colori, impossibile non restarne affascinati.