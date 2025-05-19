Dove vive Giusy Ferreri: la casa della cantante

Giusy Ferreri è tra le artiste più apprezzate del panorama musicale italiano: vanta diversi successi e hit estive che le hanno fatto conquistare una popolarità non indifferente. Restia all’eco mediatico, non ama troppo apparire, ma è molto attiva sui social dove condivide momenti del suo lavoro, soprattutto l’esibizioni live, e alcuni post della sua vita privata. Diversi i post pubblicati dov’è ritratta con la figlia e il compagno Andrea Bonomo: scatti che rivelano la normalità di una vita quotidiana vissuta lontano dai riflettori.

La cantate di origini palermitane abita in una splendida casa circondata dal verde. Un immobile spazioso, ma privo di fronzoli che rispecchia appieno il suo carattere. Nonostante il successo ottenuto Giusy è rimasta una persona semplice e spontanea, definita per questo da una certa stampa l’antidiva. La scelta dell’ex volto X Factor di abitare in un paesino di 4o abitanti è davvero singolare per una persona che fa parte dello star system. In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della sera, Giusy Ferreri ha rivelato perché ha deciso di vivere tra le campagne di Vigevano e Novara, in un centro abitato di poche anime.

L’artista ha spiegato che le piace molto vivere a contatto con la natura, circondata dal verde e dal silenzio. E’ un posto che la fa stare serena e che ricorda L’Albero degli zoccoli di Olmi: un luogo senza tempo dove la frenesia e il caos non sono contemplati. Per la cantante il canto degli uccellini al mattino è qualcosa di magico, che non potrebbe trovare in nessun altro posto al mondo. Inoltre la sua casa si trova in mezzo alla campagna ed è circondata da uno splendido giardino che cura con attenzione e passione.

Giusy Ferreri mostra la sua casa in campagna immersa nella natura

La Ferreri ha mostrato in più occasioni la sua casa sui social. L’immobile ha uno stile rustico con travi a vista in legno scuro e soffitti alti, ha una bellissima scala che probabilmente conduce alla zona notte e un’area living arredata con mobili classici. Non manca un piano forte e diversi quadri. Le pareti sono in tonalità chiare, sul beige e l’illuminazione è variegata. Il bagno è realizzato con maioliche color grigiastre ed all’interno è presente una bellissima vasca dove Giusy ama rilassarsi.

Nella casa sono presenti diversi sopramobili e premi. La Ferreri ospita spesso amici e colleghi che accettano volentieri il suo invito. Le immagine infatti mostrano un posto davvero fuori dal mondo, uno spazio dove rilassarsi e godere in modo sereno il tempo che passa. Giusy e il compagno sono una coppia da più di 15 anni e a quanto pare non hanno nessuna intenzione di convolare a nozze. Si sono conosciuti prima che la cantante conquistasse il successo.

Giusy Ferreri: “Devo tutto a Simona Ventura”

Giusy Ferreri ha studiato canto e suona diversi strumenti musicali, oggi è soddisfatta del successo raggiunto, ma non dimentica che deve la sua affermazione a Simona Ventura che volle rivedere il suo provino a X Factor, dopo che l’avevano scartata: “Sono stata ripescata. Mi disse che cercava una vocalità forte, corposa, che si distinguesse; apprezzò l’originalità della mia voce. Siamo ancora in contatto, ci sentiamo e ci incoraggiamo a vicenda. Lei è proprio SuperSimo”.

La cantante era anche presente al matrimonio della conduttrice. Giusy ha anche partecipato a Sanremo. Nel 2017 è stata eliminata dalla kermesse e all’epoca era in dolce attesa, ma non lo sapeva nessuno. Non aveva condiviso la notizia per evitare di essere etichettata: “Oltre al disagio personale che mi ha fatto sentire non sicura come al solito, vivevo un’emotività accesa, fluttuavo in una bolla di panico personale come donna, mi sentivo a disagio”. Ha voluto evitare l’etichetta di “quella incinta.”