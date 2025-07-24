Dove vive Gerry Scotti, la casa da sogno del conduttore a Milano

Volto Mediaset consolidato Gerry Scotti vanta una carriera eclettica e versatile: dalla in radio alla televisione il conduttore si è sempre dimostrato talentuoso e professionale, ma soprattutto ha sempre ricevuto l’affetto del pubblico che ha promosso ogni suo programma. Condurre format soprattutto quotidiani gli ha permesso di entrare nelle case degli italiani in modo costante, i suoi quiz game si sono rivelati sempre vincenti e gli hanno conferito un’ampia popolarità.

Scotti ha condotto anche trasmissioni musicali, eventi, e prime time e ogni volta ha ottenuto ascolti share più che soddisfacenti. Anche per questo oggi gode della stima di Pier Silvio Berlusconi che nella prossima stagione tv ha puntato molto su di lui. Il conduttore ha infatti lasciato il suo ruolo di giudice a Tu si que vales per dedicarsi a nuovi progetti, che daranno alla sezione intrattenimento Mediaset un’immagine diversa, più attuale e contemporanea.

Nei giorni scorsi Gerry Scotti ha debuttato con La Ruota della Fortuna Estate, un’edizione rinnovata dello storico quiz game condotto da Mike Buongiorno. Il format ha suscitato l’immediata attenzione del pubblico e ha ottenuto ascolti Auditel rilevanti. Abbandonare Tu si que vales ha permesso al conduttore di trascorrere più tempo in famiglia, con il figlio e i nipotini a cui il conduttore è particolarmente legato. Inoltre Scotti avrà più tempo da passare nella sua bellissima casa milanese. Gerry abita in un appartamento da sogno, dotato di ogni comfort, che rispecchia appieno la sua personalità.

Gerry Scotti mostra la sua casa milanese ricca di dettagli glamour

Molto attivo sui social Gerry Scotti ama condividere momenti del suo lavoro, ma anche della vita privata. In diversi scatti si intravede la sua bellissima abitazione, un immobile che si trova nel capoluogo meneghino e che rispecchia appieno la sua personalità. L’arredamento è semplice, ma elegante e prevalgono le nuance neutre anche se non mancano dettagli di colore.

Presenti alcuni mobili antichi e un splendida libreria dove sono esposti diversi volumi da collezione e di valore. Moltissimi i complementi di arredo che personalizzano la zona living e che rendono lo spazio decisamente glamour. Scotti ha anche un bellissimo gatto che gironzola liberamente nella casa, animale a cui il conduttore è particolarmente legato.

Gerry Scotti: “Ho avuto poche fidanzate, ma con le letterine…”

Raramente Gerry Scotti ha parlato della sua vita privata. Oggi è molto legato al figlio Edoardo e alla compagna Gabriella ed ha alle spalle un vissuto personale fatto di alti e bassi. Nonostante lavori nel mondo dello spettacolo da tanti anni e ha avuto l’opportunità di lavorare con diverse showgirl, il conduttore non è mai finito al centro del gossip. Eppure in una recente intervista ha rivelato di aver subito il fascino delle letterine di Passaparola:

“Se non sono finito nei guai con le Letterine, una più bella e sveglia dell’altra… Ero sensibile al loro fascino, in un periodo complicato, con la separazione. Però non mescolo lavoro e vita privata. Le mie preferite non sono mai state le più attraenti, ma quelle che si ricordano di dirmi buongiorno e buonasera”.