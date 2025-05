Dove vive Francesco Gabbani: la casa del cantante toscano

Cantante e musicista di grande talento, Francesco Gabbani ha fatto una gavetta non indifferente ed è alla fine riuscito ad emergere ottenendo la popolarità sopratutto durante il Festival di Sanremo. Nel 2017 è infatti salito per la prima volta sul palco dell’Ariston e ha vinto la kermesse grazie a Occidentali’s Karma, un brano che ancora oggi è una vera e propria hit. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata, e negli anni ha lavorato con i più grandi artisti del panorama musicale italiano come Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia. Si è anche fatto notare nell’edizione del Tim Summer Hits 2022 e alla finale dei Tim Music Awards.

Nel 2020 il cantante si è aggiudicato il secondo posto di Sanremo con Viceversa, e negli ultimi anni si è cimentato anche nella conduzione televisiva. Gabbani ha infatti portato al successo Ci vuole un fiore, prime time condotto insieme a Francesca Fialdini. Quando ha più tempo libero, l’artista si rintana nella sua casa, alternandosi tra la città della compagna – Saronno – e la sua Carrara. Gabbani ha una bellissima dimora in Toscana, circondata dalla natura e che è per lui un vero e proprio luogo magico.

La casa da sogno di Francesco Gabbani

Sempre molto riservato sulla sua vita personale, il cantante di Carrara ha mostrato in più occasioni – sui social – alcuni scatti della sua casa. Le foto lo ritraggono infatti al lavoro, ma anche nei suoi momenti preziosi di relax. Da quello che circola in rete si può evincere la presenza dei colori chiari in tutto l’ambiente, in particolare del bianco che è presente nel soffitto e sulle pareti. Nonostante questo, non mancano i dettagli colorati e fatti di legno. Nel salone c’è infatti un pianoforte che ormai il migliore amico del cantante. Attorno alla casa ci sono anche delle grandi finestre che la rendono luminosa e accogliente. L’abitazione è piena di complementi d’arredo che regalano un tocco di personalità alle camere, e che rendono l’intero ambiente ancora più confortevole.

Nel corso di qualche intervista, Gabbani ha più volte dichiarato di trascorrere molto tempo libero a Saronno, in modo da stare più tempo possibile con la sua compagna Giulia. Appena ne ha l’occasione, si rifugia però in Toscana e lì trascorre momenti davvero unici.

Chi è la fidanzata di Gabbani

Il cantante si è detto molto innamorato della sua compagna Giulia Settembrini, con cui ha una storia d’amore dal 2019. Il loro amore è stato vissuto sin da subito lontano dai riflettori, anche perché lei è ben distante dal mondo dello spettacolo e i due preferiscono tutelare il più possibile la loro relazione. Tra di loro c’è una netta differenza d’età: lui ha 42 anni, lei 32. La ragazza è inoltre originaria di Saronno ed è laureata in Scienze Umanistiche per la Comunicazione. Dopo aver terminato gli studi a Milano nel 2014, ha iniziato a lavorare nel mondo dell’audiovisivo e ha mosso i suoi primi passi come assistente alla regia. Al momento è invece molto impegnata nel processo creativo di Gabbani, dato che lavora insieme a lui per la realizzazione dei brani.