Dove vive Francesco Gabbani, la casa da sogno del giudice di X Factor

Una persona che ha saputo rimanere autentica, genuina, lontana dai riflettori ma vicina alle sue radici. La casa di Francesco GabbaniDopo aver conquistato il palco del Festival di Sanremo e l’Eurovision, e aver affermato la sua presenza in TV come giudice di X Factor, Francesco Gabbani ha scelto di vivere lontano dalle luci della grande

Una persona che ha saputo rimanere autentica, genuina, lontana dai riflettori ma vicina alle sue radici. La casa di Francesco Gabbani

Dopo aver conquistato il palco del Festival di Sanremo e l’Eurovision, e aver affermato la sua presenza in TV come giudice di X Factor, Francesco Gabbani ha scelto di vivere lontano dalle luci della grande città, radicandosi nella tranquillità della sua Toscana. “Entriamo” insieme nella sua bellissima casa.

Francesco Gabbani nasce nel 1982 e, dopo aver fatto parte della band Trikobalto, intraprende una carriera solista che lo porta a distinguersi nel panorama musicale italiano. Con il suo primo album, “Greitist Iz”, pubblicato tra il 2011 e il 2013, inizia a farsi conoscere per la sua originalità e il suo stile unico.

Il grande successo arriva nel 2016, quando vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Amen, un brano che unisce una riflessione profonda su temi universali con una melodia pop irresistibile. Il trionfo a Sanremo lo catapulta nel panorama musicale italiano, e nel 2017 vince nuovamente il festival, questa volta nella categoria Big, con la hit Occidentali’s Karma, un brano che diventa un vero e proprio tormentone estivo.

Nel 2025, Francesco Gabbani si è confermato uno degli artisti più amati dal pubblico italiano anche in televisione, assumendo il ruolo di giudice di X Factor, dove sostituisce Manuel Agnelli. Una nuova sfida per l’artista che, anche in questo nuovo contesto, sa mettere in mostra il suo lato autentico e sincero.

La casa di Francesco Gabbani

Nato e cresciuto a Carrara, la città famosa per il marmo bianco che l’ha resa celebre in tutto il mondo, Gabbani ha deciso di fare ritorno alle sue origini, acquistando una villa immersa nel verde. La sua casa si trova ai piedi delle Alpi Apuane, con uno splendido panorama che spazia dal blu del Mar Tirreno alla maestosità delle montagne circostanti. Per l’artista, questo rifugio rappresenta non solo un ritorno alle radici, ma anche una costante fonte di ispirazione per la sua musica.

La villa, circondata da uliveti e giardini, è un perfetto esempio di come Gabbani abbia scelto di vivere in sintonia con la natura. L’arredamento della casa è essenziale e minimalista, con materiali naturali che si integrano perfettamente con l’ambiente esterno. Il piano terra ospita un pianoforte, simbolo di una passione che accompagna Gabbani non solo nella sua carriera musicale, ma anche nella vita quotidiana.

Carrara, la città natale di Francesco, offre un mercato immobiliare interessante per chi cerca case con un buon rapporto qualità-prezzo. Le ville situate vicino al mare, o con vista panoramica sulle montagne, sono tra le più costose, ma esistono anche numerose proprietà a prezzi più accessibili lontano dal centro cittadino. Secondo le ultime rilevazioni, il prezzo medio per metro quadrato a Carrara è di circa 2.000 €, con una leggera tendenza alla stabilità. Per chi preferisce una casa in affitto, i canoni sono in aumento, con prezzi medi che toccano i 12,7 € al metro quadrato.

Nonostante la sua carriera in continua evoluzione, Francesco Gabbani non ha mai perso di vista ciò che conta davvero: la sua famiglia, le sue radici e la tranquillità che solo la Toscana sa offrirgli. La sua villa nel verde rimane il suo angolo di pace, un luogo dove ricaricarsi e tornare a quello che è veramente importante per lui.

La sua compagna, Giulia, vive a Saronno, in provincia di Varese, e Gabbani la raggiunge spesso. Nonostante gli impegni professionali, la sua vita privata resta lontana dalle luci dei riflettori, mantenendo quella riservatezza che tanto lo distingue.