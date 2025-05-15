Dove vive Fedez dopo l’addio a Chiara Ferragni

La fine del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stata a lungo al centro del gossip, anche perché è stata preceduta da diversi eventi che hanno posto i due vip al centro dell’eco mediatico. Sulla separazione si è detto di tutto e di più ed è stata anche argomento di conversazione in diversi talk tv, nonostante il tentativo dei diretti interessati di placare i rumors. Dopo la rottura Fedez ha lasciato il meraviglioso appartamento a City Life ed è andato a vivere da solo, in un appartamento che si trova a Piazza Castello.

Inizialmente il cantante ha abitato nella sua vecchia casa, quella in cui ha vissuto prima di legarsi all’influencer e in seguito ha acquistato un immobile di 400 mq a Piazza Castello, poco lontano da dove sono i figli. Si perché per Fedez essere presente per Leone e Vittoria è importante, soprattutto adesso che non vive più con loro desidera dare ai bambini sicurezza e stabilità. La neo casa è molto bella e dai diversi scatti condivisi sui social è possibile ammirare alcuni arredi.

E’ spaziosa, ha diverse stanze e non mancano complementi di arredo originali, anche costosi, che danno all’appartamento quel mood singolare che rispecchia il carattere e l’estro del cantante. Dotata di un ampio salone dove è presente un divano grigio e diversi elementi tecnologici, nell’abitazione prevalgono i colori chiari e un pregiato pavimento in parquet. Tuttavia non mancano nuances accese che danno personalità alla stanza. Impossibile non notare le ampie vetrate che rendono la casa più luminosa. Incanta anche il bagno tutto in marmo.

Fedez, nuovo appartamento a Piazza Castello

L’appartamento di Fedez a Piazza Castello è davvero molto bello. Il cantante lo ha arredato secondo i suoi gusti e esigenze e ha riservato diversi spazi per figli. Sia Leone che Vittoria si sentiranno sempre a casa anche nella nuova dimora del papà. Per Fedez gli ultimi mesi non sono stati facili, ha fronteggiato diversi momenti no e anche porre fine al matrimonio è stato impegnativo. Oggi sta cercando di ritrovare l’equilibrio personale: è tornato a dedicarsi alla musica e il successo ottenuto da Battito, brano portato al Festival di Sanremo 2025 n’è la conferma.

Oltre al nuovo appartamento Fedez ha anche un ufficio rinnovato: un posto davvero speciale realizzato in un edificio prestigioso. La struttura si trova a Milano ed è un’ex chiesa sconsacrata. Dall’esterno si percepisce la maestosità del palazzo, e il suo prestigio. Gli interni sono invece stati arredati da Doom, acronimo di “Dream of Ordinary Madness” cioè “sogno di ordinaria follia”.

Fedez: “Chiara? Nessun accordo: l’ho amata”

Recentemente Fedez ha ribadito di aver amato veramente Chiara Ferragni: tra loro non c’è mai stato nessun accordo: “Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti rimarrà sempre importante per me perché è la madre dei miei figli”, ha dichiarato il rapper a Vanity Fair.

Affermazioni che contrastano con quanto riferito da Corona che sostiene che Fedez tradiva l’influencer con Angelica Montini già prima delle nozze. Il cantante ha poi ammesso di aver conosciuto la donna qualche mese prima del matrimonio, ma fra loro non c’è stato nulla. Si sono riavvicinati in seguito: “Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere anche dopo averci provato.”

Oggi Fedez e Chiara hanno intrapreso strade diverse, ma restano due genitori affettuosi e attenti e la scelta del rapper di abitare non poco lontano dai figli è condivisibile e apprezzabile.