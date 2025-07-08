Dove vive Donatella Rettore: la casa da sogno della cantante

Donatella Rettore vive in una casa da sogno, circondata dai suoi affetti più sinceri e da una natura che le somiglia: libera e indomabile.

Parlare di Donatella Rettore significa immergersi in un mondo fatto di colori forti, parole taglienti e melodie che hanno segnato intere generazioni. Una figura unica nel panorama musicale italiano, capace di rompere schemi ben prima che diventasse una moda.

Artista autentica, mai addomesticata, che già dai primi anni Settanta aveva capito una cosa fondamentale: in un Paese ancora legato alle convenzioni, l’immagine, la presenza scenica e la provocazione potevano diventare strumenti di libertà. E lei li ha maneggiati con ironia, stile e quella sana dose di follia che ancora oggi la rende inconfondibile.

La casa di Donatella Rettore

La Rettore non ha mai accettato di essere incasellata. Un giorno pop, un altro rock, poi elettronica, punk, dance. Non è mai stata solo musica: è sempre stata visione, costume, provocazione intelligente. Una performer nel vero senso della parola. Dietro a brani apparentemente leggeri si nasconde spesso un pensiero preciso, una critica sociale sottile o, più semplicemente, un invito a non prendersi troppo sul serio. Perché Donatella ha sempre fatto tutto col sorriso, ma con una lucidità artistica rara.

Eppure, lontano dai riflettori, c’è un lato più intimo e tranquillo che pochi conoscono. Donatella Rettore oggi vive a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, la stessa cittadina dove è nata il 3 luglio del 1955. Una scelta di cuore, che dice molto di lei. Perché anche se ha calcato palchi ovunque, in Italia e all’estero, ha sempre mantenuto un legame forte con le sue radici. Castelfranco per lei non è solo un luogo geografico, ma uno spazio mentale, un rifugio dove potersi sentire se stessa, lontana dai rumori del mondo dello spettacolo, che pure continua a frequentare con grande energia.

Al suo fianco c’è da sempre Claudio Rego, autore, musicista e compagno di vita. Una coppia solida, di quelle che sembrano nate per sostenersi a vicenda, nella vita e nella musica. I due non hanno avuto figli, una scelta consapevole e serena, mai vissuta come mancanza. Anzi, Rettore ama ripetere che i suoi veri figli sono i suoi otto cani, a cui dedica tempo, affetto e attenzioni con una dolcezza che forse sorprenderebbe chi la conosce solo per il suo lato più spigoloso.

Senza ombra di dubbio, la sua vita oggi è diversa da quella degli anni ruggenti, ma non per questo meno intensa. Continua a scrivere, a cantare, a esprimersi. E lo fa sempre a modo suo, senza compromessi. Castelfranco Veneto è il suo centro di gravità, il punto da cui parte e a cui ritorna. Perché Rettore è così: una donna che ama stupire, ma che trova equilibrio nelle cose vere. Una diva rock che ha scelto il silenzio della provincia per continuare a brillare.