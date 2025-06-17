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Dove vive Carlo Conti, la casa da sogno del conduttore di Sanremo

Carlo Conti vive in una bellissima casa immersa nel verde: ecco dove si trova la villa del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. 

di Barbara Di Castro
Dove vive Carlo Conti, la casa da sogno del conduttore di Sanremo
17 Giugno 2025 19:30

Carlo Conti è tra conduttori Rai maggiormente accreditati, è un volto di punta della scuderia della rete di stato che gli ha affidato la conduzione di diverse prime serate. Oggi è alle prese con l’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo di cui sarà ancora una volta conduttore e direttore artistico. Il successo ottenuto con l’ultima edizione non era scontato: tornare sul palco dell’Ariston dopo i risultati sorprendenti ottenuti d’Amadeus per Carlo Conti era una sfida non da poco, che non ha mancato di accettare. Anche per questo il pubblico lo ha premiato e ha ottenuto uno share sorprendente: praticamente tutta l’Italia ha visto il Festival.

Nel 2026 replicherà l’esperienza e a quanto pare ha già in mente diverse idee, anche se il suo interesse principale è rivolto verso la scelta delle canzoni e degli artisti. Sono loro che rendono il Festival grandioso. Per ora Carlo lavora dietro le quinte, nulla è trapelato su quanto succederà all’Ariston, e per prendere tutte le decisioni il conduttore toscano si rifugia nella sua bellissima casa che si trova a pochi chilometri da Firenze. Conti ha lavorato a Roma e a Milano ma ha sempre vissuto stabilmente in Toscana, sua regione di origine. Per un lungo periodo ha abitato in un bellissimo attico a Firenze, un appartamento situato nella bellissima Torre di Ramaglianti, che si trova al centro della città.

Da quando si è sposato con Francesca Vaccaro ed è diventato papà ha optato per una residenza più tranquilla, lontana dal caos cittadino e immersa nel verde. Carlo ha una splendida villa, strutturata su due livelli, dotata di ogni comfort e dall’arredo prevalentemente rustico. Un’immobile davvero bellissimo dove spesso Carlo ospita i suoi amici, soprattutto in Estate. La casa ha un giardino molto grande  casa dove non manca uno spazio arredato per organizzare cene e braci.

Carlo Conti, ecco la sua villa fuori Firenze

La villa di Carlo Conti si trova a pochi chilometri da Firenze, è arredata in modo semplice ed è priva di oggetti inutili. Ci sono molte finestre e questo permette di godere della luce del sole. Al primo piano c’è il salotto e la cucina, mente al piano superiore ci sono le stanze da letto e i bagni. Com’è noto Conti non è molto attivo sui social anche se ha un suo profilo Instagram dove alcuni scatti dell’abitazioni sono visibili.

carlo conti casa
Carlo Conti dove si trova la sua casa-foto raiplay- soundsblog.it

Conti trascorre molto tempo in giardino, che ama curare personalmente e adora alcuni spazi della villa come il soggiorno. Negli ultimi anni Conti ha fatto diversi collegamenti con il Tg1 per annunciare tutte le novità legate a Sanremo. Un’abitudine che ha ereditato d’Amadeus. Nei diversi video il conduttore appare in uno spazio-studio della sua casa, e questo ha permesso ai curiosi di sbirciare alcuni angoli nascosti della sua abitazione.

Tutte le proprietà di Carlo Conti

Secondo alcuni rumors Carlo Conti avrebbe diverse proprietà oltre a quella in cui abita. Disporrebbe di una casa a Cercina e sarebbe ancora proprietario dell’attico nella storica Torre de’ Ramaglianti a Firenze. Inoltre avrebbe un bellissimo un appartamento a Roma che utilizza soprattutto per motivi di lavoro.

carlo conti dove vive
Carlo Conti dove si trova la sua casa-foto raiplay- soundsblog.it

Non ci sono altre notizie in merito. Del resto Conti è un personaggio tv discreto, non ha mai ostentato ricchezze e soprattutto quando non è in video si dedica alla famiglia. Adora trascorrere il tempo con il figlio, i due vanno spesso a pescare insieme,  ed è per questo che ha rinunciato ai programmi del daytime.

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