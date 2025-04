Dove vive Biagio Antonacci, la casa del cantante con vista mare

Biagio Antonacci vive in una splendida villa con vista sul mare: la casa del cantautore milanese è assolutamente spettacolare.Di origine milanese, Biagio Antonacci è uno dei migliori cantautori italiani. Nato nel 1965, prima di trovare il successo nel mondo della musica, ha lavorato come geometra, lavoro che ha lasciato quando il successo è diventato concreto.

Di origine milanese, Biagio Antonacci è uno dei migliori cantautori italiani. Nato nel 1965, prima di trovare il successo nel mondo della musica, ha lavorato come geometra, lavoro che ha lasciato quando il successo è diventato concreto. Sono tanti i brani di successo dell’artista che, con la sua voce e la sua penna, ha fatto da colonna sonora a tantissime storie d’amore.

Da Se io se lei a Iris, da Non vivo più senza te a Quanto tempo e ancora, da Pazzo di lei a Convivendo, sono davvero tantissimi i brani che il pubblico canta a squarciagola durante i suoi concerti. Antonacci è amato sia per il suo indiscutibile talento che per la semplicità e l’umiltà con cui si rapporta al pubblico. Oltre alla musica, Antonacci dedica molto tempo alla sua famiglia con cui vive in una casa davvero meravigliosa.

Dove vive Biagio Antonacci: ecco come è fatta la sua casa

Papà di Paolo e Giovanni, nati dall’amore finito con Marianna Morandi, Biagio Antonacci è poi diventato papà per la terza volta con la nascita del piccolo Carlo, frutto del suo amore con Paola Cardinale, ma dove vive l’artista? Oltre ad avere un appartamento a Bologna, città in cui l’artista si ferma spesso per lavoro, Antonacci trascorre la maggior parte del suo tempo all’Isola d’Elba dove possiede una villa pazzesca con una vista mozzafiato sul mare.

Quando non lavora e quando ha bisogno di trovare l’ispirazione per la scrittura di nuovi testi, Antonacci è solito trasferirsi nella sua villa all’Elba. Ampia e spaziosa, è ben arredata con elementi di design nei toni del bianco. Le stanze sono ben luminose e accoglienti. All’interno della villa, ci sono camere per la famiglia, ma anche per ospitare parenti e amici.

Lo stile della villa è semplice e rispecchia totalmente quello dell’artista che non ama fronzoli e arredi eccentrici come potete vedere dalla foto qui in alto. Anche gli accessori non sono numerosi preferendo avere stanze poco arredate ma molto spaziose. La villa, naturalmente, presenta anche uno spazio esterna in cui godersi il mare, il sole e la natura dell’Isola d’Elba.

Una villa assolutamente meravigliosa quella dell’artista che, come molti suoi colleghi, ama il mare per rilassarsi, ricaricare le energie e trovare l’ispirazione per scrivere i suoi pezzi che sono sempre un successo e scalano puntualmente le classifiche musicali.