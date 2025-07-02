Dove vive Annalisa: la super casa della cantante

Casa da sogno per Annalisa che non ha abbandonato le sue radici. Ecco dove vive e con chi.

Annalisa, una delle cantanti più apprezzate, del momento vive in una splendida casa che riflette il suo stile. Una vera casa da sogno.

Annalisa, all’anagrafe Annalisa Scarrone, è una delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea. Nata a Savona il 5 agosto 1985, è cresciuta con il mare negli occhi e un’anima musicale che l’ha portata lontano.

Da “Amici” a Sanremo, passando per album di successo e tour internazionali, il suo percorso artistico è stato costante, solido e sempre in crescita. Eppure, nonostante tutto, Annalisa non ha mai reciso le sue radici liguri. Anzi, è proprio lì, in quella terra stretta tra il mare e le colline, che ha scelto di costruire il suo rifugio personale.

La casa da sogno di Annalisa

Oggi la cantante vive a Chiavari, una cittadina elegante e tranquilla della Riviera Ligure di Levante, a metà strada tra le Cinque Terre e Portofino. Una scelta che racconta molto di lei. Perché Annalisa, anche nel pieno di una carriera che la porta spesso in giro per l’Italia e oltre, ha bisogno di un porto sicuro dove ritrovare equilibrio e serenità. E Chiavari, con il suo ritmo lento e il suo fascino discreto, è esattamente quel tipo di posto. Non troppo distante dalle luci della ribalta, ma nemmeno soffocato dal clamore.

Dal 2023 vive lì con il marito Francesco Muglia, manager con cui ha coronato il sogno d’amore con un matrimonio sobrio, lontano dalle cronache mondane. La coppia tiene molto alla propria privacy, ma qualche dettaglio sulla loro casa è comunque trapelato. L’abitazione, a quanto pare, è un perfetto mix tra eleganza moderna e tradizione ligure. Gli interni parlano di luce e semplicità: ampie finestre affacciate sul mare, arredi minimalisti ma mai freddi, linee pulite addolcite da materiali naturali e qualche richiamo alla cultura marinara che caratterizza il territorio.

C’è chi racconta di dettagli vintage, forse, recuperati nei mercatini della zona, e di pareti che ospitano quadri e fotografie legate al mondo della musica. Nulla di ostentato, nulla fuori posto. Una casa che somiglia molto alla sua proprietaria: raffinata, autentica, e al tempo stesso concreta. Annalisa ha scelto di vivere così, con i piedi nella sabbia e lo sguardo sempre un po’ più in là dell’orizzonte.

E mentre i riflettori si accendono sui palchi di tutta Italia, a Chiavari resta il suo angolo di mondo, quel luogo dove tutto si spegne e può finalmente essere solo Annalisa. La cantante dunque ha scelto di vivere nella sua regione, originaria di Savona ha voluto tenere fede alle sue radici.