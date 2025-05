Dove vive Angelina Mango: la casa da sogno della cantante

Artista eclettica, dalla voce intesa e originale, Angelina Mango è cresciuta tra note e musica, ma essere figlia d’arte inizialmente non ha giovato alla sua affermazione. Ha affrontato diversi pregiudizi, e solo grazie alla partecipazione ad Amici è riuscita a rivelare il suo talento. Nel format ha conquistato tutti: pubblico e stampa le hanno riconosciuto di essere una cantante dotata di personalità e con un talento speciale. Dopo Amici ha partecipato a Sanremo, che ha vinto e in seguito ha preso parte all’Eurovision Song Contest.

La sua vita è stata rivoluzionata dai continui impegni musicali, dai diversi concerti e dalla realizzazione di nuovi lavori. Ad un certo punto l’ex allieva di Amici ha deciso di fermarsi e di riposarsi per un periodo, questo anche per tutelare la sua salute. Per alcuni mesi non è neanche apparsa sui social e questo per staccare totalmente e limitare la sua visibilità. Solo recentemente ha rivelato di essere tornata a studiare all’università e di voler finire il suo percorso di laurea, anche se per il momento sembra determinata a dedicarsi alla musica.

Angelina Mango è sempre stata molto attiva sui social. Spesso ha condiviso momenti del suo lavoro, in particolare i backstage, e ha anche rivelato dettagli della sua quotidianità. In particolare si è spesso mostrata nella sua casa milanese, dove oggi abita con il fidanzato Antonio Cirigliano. Dopo la morte del padre Angelina si è traferita a a Milano con la madre e il fratello Filippo e questo per avere maggiori opportunità di lavoro. I Mango hanno scelto una casa situata in zona Navigli. Oggi la cantate ha lasciato la dimora di famiglia, ma a quanto pare ha scelto di abitare sempre nello stesso quartiere.

Angelina Mango, mostra la sua casa milanese: dettagli cool e di colore

L’attuale casa di Angelina Mango si trova in un condominio di 24 appartamenti, e a quanto pare è una casa umile e priva di eccessi. Tuttavia non mancano i colori e i dettagli cool che rispecchiano appieno la personalità vivace dell’artista. Le pareti sono in color crema e arredate con dei quadri a stampa, l’area living e quella notte sono semplici e prive di eccessivi fronzoli, mentre all’ingresso della casa è presente un grande specchio.

Nell’appartamento sono presenti diverse piante, che la cantante cura personalmente e un angolo per il suo barboncino a cui è particolarmente affezionata. La cucina è bianca, piccola, ma dotata di ogni comfort. Angelina ama la sua casa, è appena ne ha l’occasione si rilassa e si gode i momenti di pace.

Ritorno sul palco per Angelina Mango: il dettaglio fa sperare i fan

Lo scorso mese Angelina Mango ha condiviso un video su Tik Tok che fa presagire un ritorno sul palco. Nell’immagini si intravede l’ex allieva di Amici in uno studio di registrazione: vestita con un jeans e una t-shirt bianca la cantante de La Noia balla sulle note di Amore Disperato, brano cult di Nada. Presente nel video anche il suo inseparabile cagnolino.

Ovviamente il post è stato accolto con entusiasmo dai fans dell’artista che da mesi attendono un suo nuovo singolo. Il dettaglio fa sperare i followers, anche se per il momento Angelina non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale. Tuttavia a Gennaio la cantante ha rivelato sui social d’essere molto felice di aver ritrovato un suo equilibrio reale:

“In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta”. Certo è che Angelina non ha nessun intenzione di abbandonare la musica e il messaggio di Olly il giorno del suo compleanno n’è la prova: “Ti aspettiamo tutti!”