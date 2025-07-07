Dove vive Alberto Matano, la casa da sogno condivisa con il marito Riccardo

Volto Rai da diversi anni, Alberto Matano vanta una carriera tv eclettica e versatile: ha lavorato in diverse redazioni e poi è approdato al TG1 dove ha militato per diversi anni. Poi gli è stata affidata la conduzione de La Vita in diretta, format di punta del pomeriggio della rete di stato che conduce ascolti rilevanti. Il giornalista è anche opinionista a Ballando con le stelle, ha un ruolo che affianca la giuria ufficiale e la sua presenza nello show del sabato sera piace molto al pubblico.

Sposato dal 2022 con Riccardo Mannino, i due hanno celebrato le nozze con un evento composto e privato che si è tenuto poco distante dalla capitale. Presenti alcuni volti tv come Mara Venier, i famigliari e alcuni amici. I due abitano a Roma in una splendida casa che si trova in una zona residenziale della città. L’immobile rispecchia appieno le personalità dei due coniugi, ed è dotato di ogni comfort.

Matano ha spiegato in un’intervista rilasciata Repubblica perché inizialmente aveva scelto di non fare coming out. Una decisione legata al fatto di non favorire speculazione sulla sua immagine, inoltre voleva proteggere il rapporto. Tuttavia ha sempre sottolineato di non aver detto e non di aver fatto dichiarazioni false: “Non ho mai mentito, piuttosto ho tenuto privato il mio rapporto, sono stato in silenzio. Ho taciuto piuttosto che dire una ‘non verità’, per proteggere la relazione. L’ho tenuta in un luogo sicuro”.

Alberto Matano, mostra la sua casa romana sobria e chic

Presente sui social, Alberto Matano condivide soprattutto momenti del suo lavoro. Sono pochi gli scatti che lo ritraggono nella sua vita quotidiana, tuttavia in alcuni è possibile ammirare il suo splendido appartamento. Spazioso, luminoso e circondato dal verde è un casa arredata in modo elegante e chic. Non ci sono eccessivi fronzoli e tutto sembra essere stato realizzato con una ricerca dettagliata.

Nella zona living prevalgono i colori chiari anche se i divani hanno un colore acceso. I pavimenti sono pregiati e non mancano complementi di arredo di valore. A dare un quid in più all’immobile è lo splendido terrazzo che si affaccia sui parchi della capitale. E’ arredato con salotti in vimini dove rilassarsi e godersi qualche ora lontano da tutti. E’ uno spazio che Matano ama particolarmente e dove spesso si ritrae. Non ci sono dettagli in merito alla stanza da letto e ai bagni.

“Tra 10 anni mi vedo sempre con la stessa passione”, le parole di Matano

Il conduttore de La Vita in diretta ha rivelato di aver amato una donna per diverso tempo, una relazione che considera un grande amore. Poi è arrivato Riccardo nella sua vita e oggi è molto felice. Il marito è considerato nella sua famiglia come un figlio. Il conduttore ha poi rivelato come si vede tra 10 anni, spera di avere la stessa passione che ha oggi nel fare il suo lavoro, anche se si augura di non avere la stessa frenesia:

“Come mi vedo tra dieci anni? Spero con la stessa passione, quella del primo giorno quando ho scelto questa vita. Magari con un ritmo meno frenetico. Potendo riflettere, vorrei dedicarmi a un romanzo che ho nel cassetto. Chissà, forse inizierà per me una terza vita.”