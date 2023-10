Dormiveglia è una canzone di Ariete, prodotta da Drast & D’Amore e presente nel suo album “La notte”. E’ la quinta traccia del disco e potete ascoltarla qui sotto, leggendo testo e significato del brano.

Dormiveglia è una canzone di Ariete che racconta la sensazione tipica prima di dormire quando i pensieri affollano la mente. Attende che lei torni, che faccia nuovamente parte della sua vita anche se da, razionalmente, che sarà quasi impossibile. A farle compagnia saranno i ricordi.

Cosa mi fai?

Mille notti ad aspettare un giorno che non arriva mai

Tu continui a sfiorarmi e mi chiedo: “Quando mi toccherai?”

I miei segreti a chi li racconterai? Prendi le tue cose e vai

Cosa rispondi a chi chiede: “Come stai?”

Foto strappate, solo ricordi sbiaditi

Cerco il tuo viso al mattino

Ma so fingere anche di stare bene

Quando non stiamo insieme

Dormiveglia da tre notti e non ci sei

Ho una voce nella testa che mi dice: “Resta, resta”

Resta sveglia, sai che non rivolteremo pagine

Rimarremmo uguali, mi guardi negli occhi e sai bene cosa mi fai

Che cosa sai?

Lo sai che ti aspetto tutti i giorni, ma non arrivi mai

Che sei bella senza via d’uscita così come sei

I miei segreti te li dirò la notte sotto un cielo di nei

Amore è un quadro che fa invidia ai musei

Sai essere casa ma anche un ricordo sbiadito

Io non ci credo al destino

Ma so fingere anche di stare bene

Quando non stiamo insieme

Dormiveglia da tre notti e non ci sei

Ho una voce nella testa che mi dice: “Resta, resta”

Resta sveglia, sai che non rivolteremo pagine

Rimarremmo uguali, mi guardi negli occhi e sai bene cosa mi fai

Tu scapperai dai miei giorni

Ricorderai quelle notti, non torneranno mai

Io starò bene senza più pensarci

Cosa mi fai? Non lo vedi?

Resterò qui ancora in piedi e riderò di noi

Aspetto l’alba e poi

Dormiveglia da tre notti e non ci sei

Ho una voce nella testa che mi dice