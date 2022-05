Don’t Forget è il nuovo singolo di Sky Ferreira, uscito in queste ore, e anticipa l’uscita del suo prossimo disco di inediti, Masochism. Si tratta della sua prima canzone da solista da oltre tre anni e il secondo singolo estratto dall’album a lungo rimandato.

In “Don’t Forget”, Sky Ferreira collabora nuovamente con il co-produttore Jorge Elbrecht e la co-autrice Tamaryn, che in precedenza avevano collaborato al suo ultimo pezzo, “Downhill Lullaby”, rilasciato nel 2019. L’artista ha assicurato che dopo questo brano arriverà finalmente l’atteso progetto “Masochism”.

Sky Ferreira, Don’t Forget, Significato canzone

Il brano affronta il tema della disillusione, del dover affrontare un mondo “tossico” e di non voler dimenticare quello che è accaduto nel proprio passato e che condiziona ancora il presente.

Don’t Forget, Ascolta la canzone

Sky Ferreira, Don’t Forget, Testo canzone

There’s a fire on your street

Terrorized the whole community

Little troubled girl, you see

Burning down your house of certainty

Tears of fire in the sky, makes me feel good to be alive

Big dreams, sick dream, used to think God’s inside us all

Keep it in mind, nobody here’s a friend of mine

You can’t keep me in line, in case they fail to recognize that I

Don’t forget, oh no, I won’t forget

I don’t forgive

Oh no, I won’t forget, oh no, I won’t forget

I don’t forgive

Honey, you can see that it’s a rotten world

I don’t need you to save me, another drama unsung

I’ll catch your disease, it’s such a raw deal world

I don’t need to deceive you, I’m the real bad girl

[Verse 2]

Mystified, armed to the teeth

Nails through an empty heart that never bleeds

Struck a match, now I can finally see you

Preying on my insecurities

Tears of fire in the sky, makes me feel good to be alive

Big deal, sick dreams, aren’t you prepared? It’s been sad for centuries

Keep it in mind, nobody here’s a friend of mine

You can’t keep me in line, in case they fail to recognize that I

Don’t forget, oh no, I won’t forget

I don’t forgive

(The secret side of you, turning this insanity)

Oh no, I won’t forget, oh no, I won’t forget

I don’t forgive

(The secret side of you, turning this insanity)

Honey, you can see that it’s a rotten world

I don’t need you to save me, another drama unsung

I’ll catch your disease, it’s such a raw deal world

I don’t need to deceive you, I’m the real bad girl

Don’t forget, oh no, I won’t forget

I don’t forgive

Oh no, I won’t forget, oh no, I won’t forget

I don’t forgive

Sky Ferreira, Don’t Forget, Traduzione canzone

C’è un incendio nella tua strada

Terrorizzata l’intera comunità

Ragazzina tormentata, vedi

Bruciare la tua casa di certezza

Lacrime di fuoco nel cielo, mi fanno sentire bene essere vivo

Sogni grandi, sogni malati, credevamo che Dio fosse dentro di noi tutti

Tienilo a mente, qui nessuno è un mio amico

Non puoi tenermi in riga, nel caso non mi riconoscano

Non dimenticare, oh no, non dimenticherò

non perdono

Oh no, non dimenticherò, oh no, non dimenticherò

non perdono

Tesoro, puoi vedere che è un mondo marcio

Non ho bisogno che tu mi salvi, un altro dramma non celebrato

Prenderò la tua malattia, è un mondo così crudo

Non ho bisogno di ingannarti, sono la vera ragazza cattiva

Confusa, armata fino ai denti

Chiodi attraverso un cuore vuoto che non sanguina mai

Ha colpito un fiammifero, ora posso finalmente vederti

Predando le mie insicurezze

Lacrime di fuoco nel cielo, mi fa sentire bene essere vivo

Grande affare, sogni malati, non sei preparato? È triste da secoli

Tienilo a mente, qui nessuno è un mio amico

Non puoi tenermi in riga, nel caso non mi riconoscano

Non dimenticare, oh no, non dimenticherò

non perdono

(Il lato segreto di te, trasformando questa follia)

Oh no, non dimenticherò, oh no, non dimenticherò

non perdono

(Il lato segreto di te, trasformando questa follia)

Tesoro, puoi vedere che è un mondo marcio

Non ho bisogno che tu mi salvi, un altro dramma non celebrato

Prenderò la tua malattia, è un mondo così crudo

Non ho bisogno di ingannarti, sono la vera ragazza cattiva

Non dimenticare, oh no, non dimenticherò

non perdono

Oh no, non dimenticherò, oh no, non dimenticherò

non perdono