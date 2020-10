“Donatella Milani per il racconto choc di qualcosa mai detto”

Questa la premessa dell’ospitata di Donatella Milani a Domenica Live, condotto da Barbara d’Urso. La cantante sarà presente nella puntata in onda oggi pomeriggio, 4 ottobre 2020, dalle 17.20 circa su Canale 5.

Ripercorriamo insieme le tappe principali della carriera dell’artista che ha debuttato a soli 4 anni nello Zecchino d’Oro.

Nel 1980 è stata autrice, insieme a Pupo e Paolo Barabani di “Su di noi”, una delle hit più famose della carriera di Pupo. Dopo aver visto il Festival di Castocaro nel 1982, l’anno successivo partecipa a Sanremo con il brano “Volevo dirti” che si piazza al secondo posto. Nel 1984 torna con il brano “Libera” e arriva 13esima.

Dopo un problema alle corde vocali, decide di concentrarsi sulla carriera di autrice e talent scout. Scrive “Ma non ho più la mia città” per Gerardina Trovato.

Nel 2018 torna in tv nel programma “Ora o mai più”, condotto da Amadeus. Nella prima edizione si ritira per problemi familiari e torna l’anno seguente, accanto a Donatella Rettore come coach.