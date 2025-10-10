Dolly Parton rassicura i fan: “Non sono ancora pronta a morire”

“Date un’occhiata, vi sembro malata? chiede Dolly Parton, sorridendo nel video pubblicato su Instagram che ha tranquillizzato milioni di fan in tutto il mondo. La 79enne, autentica icona della musica country, una delle artiste piu famose del modno, ha voluto chiarire personalmente le voci sul suo stato di salute dopo un post della sorella Freida che aveva chiesto ai fan di pregare per lei, scatenando allarme sui social.

Dolly Parton “Ho solo trascurato me stessa”

“So che molti pensano che stia peggio di quanto non sia. Sto bene, sto lavorando duro” ha detto Dolly, riprendendosi mentre girava uno spot al Grand Ole Opry di Nashville.

Dolly Parton ha spiegato di aver recentemente sofferto di un calcolo renale, motivo per cui era stata costretta a saltare un evento a Dollywood, il festival che organizza e del quale è main eventer da anni: “La verità è che dopo la morte di mio marito non mi sono presa cura di me come avrei dovuto. Quando sono tornata dai dottori, mi hanno sgridato, dicendomi che era il momento di sistemare alcune cose. Niente di grave, ma ho dovuto cancellare qualche impegno.”

Poi ha ringraziato i fan per l’affetto e le preghiere, sottolineando che “Dio non ha ancora finito con me e io non ho finito di lavorare.”

Le scuse della sorella e l’ironia di Dolly

Poche ore dopo la pubblicazione del video, Freida Parton ha chiarito che il suo post in realtà non voleva allarmare nessuno: “Era solo una sorella che chiede preghiere per un’altra sorella,” ha scritto su Facebook. Dolly, con la consueta ironia, ha anche scherzato su un’immagine circolata online che la mostrava a letto accanto a Reba McEntire, la Regina del Country americano, sua grande amica, 70 anni: “Sembravamo entrambe pronte per la bara” ha detto ridendo.

Dolly Parton, ritorno rinviato ma non cancellato

La Parton avrebbe dovuto esibirsi a dicembre al Caesars Palace di Las Vegas con una serie di concerti, ma ha preferito rinviare le sei date a settembre 2026 per completare alcune procedure mediche. Intanto continua a lavorare a nuovi progetti musicali, tra cui una canzone dedicata al marito scomparso, If You Hadn’t Been There.

A quasi 80 anni, Dolly Parton resta una leggenda viva e, come ha ribadito lei stessa, “assolutamente non ancora pronta a dire addio.”