Dolcenera: età, dove vive, fidanzato, studi e carriera. Tutto sulla cantante

Artista dal talento singolare, voce intensa, Dolcenera cavalca l’onda del successo da diversi anni. Vanta diverse collaborazioni con produttori e artisti affermati e ha realizzato brani che hanno conquistato le hit e che sono ancora oggi considerati degli evergreen. Dopo la sua affermazione ha saputo consolidare il suo ruolo di artista e ha selezionato eventi e manifestazioni a cui partecipare. Ha un corposo gruppo di fans che apprezzano il suo modo di esibirsi e le sue scelte stilistiche.

Ma chi è Dolcenera? Nata a Galatina il 16 maggio 1977, Emanuela Trane, vero nome dell’artista, sin da piccola ha manifestato una certa attrazione verso la musica. Il suo nome d’arte è infatti ispirato ad una nota canzone di Fabrizio De André, che ama particolarmente. Inoltre rappresenta appieno la sua vena artistica femminile, aspetto che spesso hanno caratterizzato la sua personalità. Carattere apparentemente forte e determinato Dolcenera non ha mai nascosto la sua istintività, spesso contrastata dal suo lato più razionale.

Prima figlia, Dolcenera ha vissuto un’infanzia serena insieme al fratello minore Marco con cui ancora oggi ha un legame speciale. In diverse interviste ha definito il padre rock roll, mentre la madre è più riservata. A soli 14 anni ha scritto le sue prime canzoni e suona più strumenti: ha infatti studiato pianoforte e clarinetto. Subito dopo il diploma si è trasferita a Firenze per studiare ingegneria meccanica, ma ha portato con se la sua passione per la musica. Ed è proprio nella città toscana che ha mosso i primi passi nel mondo della discografia, rivelando tutto il suo talento.

Dolcenera, carriera e successi

Dopo varie esperienze di rilievo nel 2003 partecipa nella sezione Nuove Proposte di Sanremo, competizione che le regala la vittoria. Due anni dopo partecipa al reality Music Farm, e anche qui conquista il pubblico e vince. Nel 2002 Carlo Conti le ha affidato il ruolo di coach nel programma La Band, ruolo che assolto con estrema passione e professionalità.

Recentemente ha accettato di partecipare a Pechino Express insieme a compagno Gigi Campanile: un’esperienza decisamente curiosa a cui l’artista non ha saputo rinunciare. La coppia è tra le più interessanti del noto talent e in più occasioni ha dimostrato la sua determinazione ad arrivare in finale.

Vita privata di Dolcenera: tutti gli amori dell’artista

Dolcenera è legata a Gigi Campanile, avvocato che cura anche i suoi impegni professionali. I due si sono conosciuti quando lei aveva poco più di 18 anni e lui appena 25. La cantante ha raccontato di averlo visto in spiaggia mentre leggeva, incuriosita dai suoi libri si è avvicinata e si è presentata. Un rapporto solido, dove prevale l’amore e il rispetto. Difficilmente i due sono stati protagonisti della cronaca rosa hanno fatto parlare di loro.

I due vivono a Firenze. In passato il gossip ha associato il nome di Dolcenera a quello di Baccini. I due si sono avvicinati durante la partecipazione di Music Farm, ma a quanto pare non c’è mai stato nulla fra loro. La smentita è arrivata proprio dal cantante che a Libero ha rivelato cos’è realmente successo durante il format: “Si tratta di una storia inventata. Nata da una trasmissione di Raidue, Music Farm, che non rifarei più. Eravamo isolati dal mondo, sempre insieme…Eravamo in cattività, tutto era alterato, anche i sentimenti“.

Dolcenera, chi è il compagno Gigi Campanile

Gigi Campanile e Dolcenera sono legati da diverso tempo. Il loro rapporto è sempre stato stabile e a quanto pare non hanno mai vissuto crisi particolari. Di lui si sa che è un avvocato e anche manager dell’artista, ma non ci sono altre informazioni su di lui. E’ apparso in qualche scatto condiviso dalla cantante ed a quanto pare è una persona molto tranquilla e paziente.

Dolcenera in un’intervista ha rivelato qual è il segreto della longevità del suo rapporto di coppia: “Il gioco è questo: io non mi contengo e lui cerca di contenermi.” La cantante ha poi rivelato che spesso Gigi si lamenta del fatto che tra oggi il rapporto è più fraterno che passionale: “Scherzando, lamenta che ormai facciamo poco sesso, che tra noi è come un incesto, siamo l’uno per l’altra fratello, madre, sorella, padre. E lavoriamo pure insieme: incide”.