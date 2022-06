Diva, La Rappresentante di Lista: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Diva’, il nuovo singolo di La Rappresentante di Lista, uscito, ieri, venerdì 17 giugno 2022 in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, in poche ore, è finito in tendenza su Youtube.

Spesso mi capita di essere io la voce feroce, la lingua pungente, l’occhio infido. Mi spremo, mi accartoccio, crollo e mi rialzo. Sono soddisfatta di rado. Spesso mi capita di essere io la voce bastarda che si crede una merda, troppo fragile, così tanto che le dita lasciano sparire il mondo tra le dita senza che nulla mi rimanga in mano. Da un po’ ho smesso di preoccuparmi di chi ha qualcosa da ridire. Sapessi quante me ne dico già da sola… Cosa credi di potermi fare? Non mi sono abituata: mi sono corazzata. È pesante questa corazza? Sì. È sempre difficile stare in piedi? Sì. Capita anche a voi? Può darsi. Per voi è più facile? No. Ma cosa abbiamo in comune adesso? Che adesso noi siamo DIVE.

Vorrei ricordarmi sempre della mia Diva. Quella me che prova a fiorire, che può ancora sbagliare, ricominciare e vivere. Qua, nella vita vera, non ci sono i riflettori come nei film, ma c’è uno spazio che possiamo pretendere, una luce che può farci brillare. È la libertà di poter essere noi stessy, una libertà difficile da conquistare. C’è il giudizio sempre pronto e la voce feroce che alziamo su noi stessy. È vero, non è facile, non è facile, ma io ci voglio provare e tu non mi stressare!

Ecco il testo di ‘Diva’:

Vivo e muoio

d’amore sola con me

sono una voce, feroce

su di me, su di me

quando mi sento

un tormento qui nel petto

non è vero, è vero, è vero

non è facile, non è facile

Io sono la diva

ma non sono più niente

non mi fare male

sono come la gente

io sono la diva

ma non sono più niente

non mi giudicare

farò finta di niente

non mi stressare,

non mi dire niente

non farmi male perché

sono fragile

non mi stressare,

non mi dire niente

non farmi male,

non farmi male, non farmi male.

Solita notte, distrutta

che importa

ballo, ballo per ore

quando ho voglia di stare

un po’ con me

corro, distratta

non lo vedi che il mondo

mi scappa

non è vero, è vero, è vero

non è facile, non è facile.

Io sono la diva

ma non sono più niente

non mi fare male

sono come la gente

io sono la diva

ma non sono più niente

non mi giudicare

farò finta di niente

non mi stressare,

non mi dire niente

non farmi male perché

sono fragile

non mi stressare,

non mi dire niente

non farmi male perché

sono fragile

che cosa farò

e mi scappa da ridere

che cosa farò

Non mi stressare,

non mi dire niente

non farmi male perché

sono fragile

non mi stressare,

non mi dire niente

non farmi male perché

sono fragile.