Discoring, presentatori, storia del programma Rai, come è nato. Lo show tornerà in autunno su Rai 2? Ecco tutte le informazioni

Sembra essere pronto a tornare un programma che è andato in onda per ben 14 stagioni, dal 1977 al 1989, su Rai 1. Discoring, come rivelato dai colleghi di TvBlog, potrebbe essere rispolverato ed essere trasmesso con la conduzione di Federica Gentile, nella prossima stagione televisiva. Non più su Rai 1 ma su Rai 2. Ecco come funzionava e come era “Discoring”, in attesa del suo comeback.

Discoring, come era il programma

In onda su Rai 1 dal 1977 al 1989, Discoring è stato molto più di una semplice classifica musicale, fu un fenomeno culturale che ha influenzato profondamente il panorama musicale italiano, trasmesso per ben 14 stagioni.

Discoring nacque dalla mente creativa di Gianni Boncompagni, già noto per il suo lavoro innovativo nel campo della televisione e della radio. L’obiettivo era creare uno spazio dedicato ai giovani, dove poter scoprire e vivere la musica in modo diretto e coinvolgente. La formula vincente prevedeva una classifica dei brani più ascoltati, interviste con artisti nazionali e internazionali, e soprattutto esibizioni dal vivo che rendevano ogni puntata un evento unico.

Andava in onda la domenica pomeriggio, un orario strategico che permetteva a giovani e famiglie di riunirsi davanti alla TV e ottenne ascolti record e grande riscontro da parte del pubblico. La formula innovativa di mescolare musica, interviste e spettacolo si rivelò vincente, facendo di Discoring un punto di riferimento per l’intero decennio.

Non solo il programma aiutava a lanciare nuovi talenti, ma riusciva anche a portare nelle case degli italiani artisti di fama internazionale, creando un ponte culturale con le tendenze musicali oltreconfine.

Tra le esibizioni più memorabili che sono passate per il palco di Discoring, ricordiamo quelle di artisti come Renato Zero, Lucio Dalla, e Gianna Nannini. Ma non solo artisti italiani; anche star internazionali come David Bowie, Madonna e i Duran Duran.

Ogni puntata iniziava con la presentazione del conduttore, che introduceva il pubblico all’episodio del giorno.

Uno degli elementi centrali di Discoring era la classifica musicale. Venivano presentati i brani più ascoltati e venduti della settimana, sia italiani che internazionali. Inoltre venivano trasmessi i video musicali dei brani in classifica. Non mancavano esibizioni dal vivo e interviste ai personaggi più in voga in quel periodo. Discoring spesso coinvolgeva il pubblico, sia in studio che a casa.

Discoring, Presentatori

Ecco un elenco dei principali conduttori di Discoring, oltre a Gianni Boncompagni.

Aba Cercato (1977-1978)

Claudio Cecchetto (1978-1980)

Claudio Lippi (1980-1982)

Giovanna Terruzzi (1980-1981)

Roberta Manfredi (1981-1982)

Isabella Biagini (1982-1983)

Antonella Giampaoli (1982-1984)

Gigi Sabani (1983-1984)

Mauro Micheloni (1984-1986)

Anna Pettinelli (1986-1987)

Federica Panicucci (1988-1989)