Diddy fa ricorso contro la condanna a 5 anni: l’impero di Sean Combs in bilico

Sean “Diddy” Combs ha presentato appello contro la condanna a 50 mesi per violazione del Mann Act. Il caso, esploso con le accuse di Cassie Ventura, rischia di ridefinire il futuro del suo impero musicale e imprenditoriale.

Sean “Diddy” Combs non si arrende. Il magnate dell’hip-hop ha presentato poche ore fa un ricorso formale contro la sentenza che lo condanna a 50 mesi di carcere per due capi d’imputazione legati al Mann Act, la legge federale statunitense del 1910 che vieta il trasporto di persone oltre i confini statali “a scopo di prostituzione o immoralità”.

Sean Diddy Combs presenta istanza di appello

L’appello, depositato presso la Corte d’Appello del Secondo Circuito del tribunale di Manhattan, sarà discusso da un collegio di tre giudici federali. L’avvocata Alexandra A. E. Shapiro, esperta di diritto penale e già nota per aver difeso figure di spicco dell’imprenditoria newyorkese, guiderà la difesa.

Combs, che si trova in custodia dal 2024, intende contestare sia la condanna sia la durata della pena, definita dai suoi legali “sproporzionata e priva di fondamento probatorio”.

Le accuse a Diddy Combs e il processo

Il processo, durato sette settimane, si è concluso lo scorso luglio con l’assoluzione di Diddy dalle accuse più gravi di traffico sessuale e associazione a delinquere, ma con la condanna per due episodi di “trasporto per prostituzione”. Decisive in questo senso le testimonianze di Cassie Ventura, ex compagna del rapper, e di un’altra donna sotto anonimato.

Entrambe hanno raccontato di essere state costrette a partecipare ai cosiddetti “freak-offs” le sfrenate feste di Combs che si concludevano con sessioni sessuali estreme filmate sotto l’influenza di alcol e droghe, e di aver subito ripetute violenze fisiche.

Le prove presentate includevano video, foto di lividi e comunicazioni via e-mail, elementi che secondo il giudice Arun Subramanian “mostravano un quadro di abuso sistematico e coercitivo”.

Durante la sentenza, Diddy ha ammesso le sue responsabilità davanti alla corte: “Mi sono perso nell’eccesso, nel potere e nell’ego. Oggi sono un uomo distrutto”. Parole che non hanno tuttavia convinto il tribunale, che ha sottolineato “la gravità e la ripetitività delle violenze” condannandolo a una pena tutto sommato mite rispetto a quanto avrebbe rischiato, 11 anni per ogni accusa, oltre 22 anni.

Le conseguenze sull’impero Bad Boy

Il caso ha avuto ripercussioni enormi. La Bad Boy Entertainment, la casa discografica fondata da Diddy negli anni ’90, è oggi in stallo. Molti partner commerciali — tra cui Ciroc Vodka e Revolt TV — hanno sospeso le collaborazioni, mentre i diritti editoriali di parte del catalogo musicale del rapper sono sotto revisione legale.

Il valore complessivo delle sue attività è crollato da oltre un miliardo di dollari a meno della metà. Il procedimento d’appello, che potrebbe durare mesi, deciderà non solo il futuro giudiziario di Combs, ma anche la sopravvivenza di un marchio che per trent’anni ha rapprtesentato il sogno americano dell’hip-hop.

Se l’appello dovesse fallire, Diddy rischierebbe di diventare il primo grande magnate del rap a finire definitivamente dietro le sbarre per reati sessuali. Un epilogo drammatico per chi, fino a pochi anni fa, era il simbolo della musica e del business afroamericano nel mondo.