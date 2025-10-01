Dopo la condanna per due violazioni del Mann Act, i procuratori federali di New York chiedono una pena superiore a 11 anni per Sean “Diddy” Combs e una multa da 500mila dollari. La difesa punta a una pena massima di 14 mesi, invoca le condizioni carcerarie e sostiene che il rapper sia “cambiato”. Venerdì la sentenza del giudice Arun Subramanian.

Sean Diddy Combs i PM chiedono oltre 11 anni di carcere: cosa rischia davvero e quali sono le mosse della difesa

Sean “Diddy” Combs, 55 anni, è stato riconosciuto colpevole a luglio di due capi di imputazione per violazione del Mann Act, la legge federale che vieta il trasporto interstatale per fini legati alla prostituzione. E ognuno di questi episodi 0 prevede fino a 10 anni di carcere: teoricamente il massimo cumulabile è 20 anni, ma le linee guida federali al momento avrebbero chiesto 11 anni…

Nello stesso procedimento Combs è stato assolto dalle imputazioni più gravi di racketeering e sex trafficking, che avrebbero comportato pene ben superiori.

Sean Diddy Combs, cosa chiedono i pm e perché

Nella memoria pre-sentenza i procuratori federali hanno richiesto una pena non inferiore a 11 anni e 3 mesi, oltre a una sanzione da mezzo milione di dollari. La richiesta si fonda su diversi elementi aggravanti: la gravità e la durata delle condotte, che sarebbero perseverate per diversi mesi, l’uso della fama e della ricchezza per esercitare controllo e intimidazione sulle vittime.

Nelle lettere allegate al fascicolo, alcune accusatrici descrivono conseguenze fisiche e psicologiche gravi e persistenti parlando di una condizione vicina a quella di schiavitù. Secondo l’accusa inoltre Combs non si sarebbe davvero non pentito e avrebbe tentato di minimizzare le proprie responsabilità arrivando anche a scaricare parte della colpa sulle sue stesse vittime.

La linea della difesa: 14 mesi e attenuanti

Gli avvocati di Combs sollecitano invece una condanna non superiore a 14 mesi, che, conteggiando il periodo già scontato in custodia dopo l’arresto di settembre 2024, potrebbe tradursi in una liberazione a breve, forse immediatamente dopo la sentenza stessa.

La difesa invoca condizioni di detenzione “disumane” nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dalle carenze igieniche ai frequenti episodi di violenza tra detenuti, sottolinea la sobrietà riconquistata da Combs e il presunto ruolo rieducativo svolto dal loro assistito all’interno del carcere dove ha creato un programma di insegnamento di economia per altri reclusi.

Tempistiche e scenari alla vigilia della sentenza

La pronuncia è attesa per venerdì davanti al giudice distrettuale Arun Subramanian, che ha già negato la libertà su cauzione dopo la condanna, ritenendo Combs non esente da rischi di fuga o pericolosità. In sede di sentenza, la corte valuterà tutti gli aspetti del procedimento, le richieste della difesa ed eventuali ulteriori pronunciamenti. Non è escluso che lo stesso Combs chieda e ottenga di potersi rivolgere al giudice chiedendo clemenza e comprensione.

Al momento l’esito è incerto: ma indipendentemente dalla durata, è praticamente certo che la difesa presenti appello e mozioni post-verdetto.

Sean Combs, perché il caso è clamoroso

Al di là dell’assetto tecnico-giuridico, il procedimento contro un’icona dell’hip hop solleva questioni su potere, consenso, dinamiche di abuso e responsabilità delle celebrità nello spazio pubblico. La sentenza non chiuderà il dibattito: determinerà però il riferimento penale con cui, nei prossimi anni, verranno valutati comportamenti analoghi nel mondo dell’intrattenimento.