Destino è una canzone di Villabanks tratto dall’album omonimo “Villabanks“, uscito il 27 ottobre 2023.

Destino, Significato

Il brano parla di una storia che si è conclusa nel passato ma che non è stata dimenticata. E c’è l’intenzione di tornare, di riprendere in mano il proprio destino e regalare un futuro diverso, un lieto fine. Mentre le giornate passano, l’intenzione è di “fare cash” e di tornare da lei, per un nuovo capitolo meno difficile e sfortunato.

Villabanks, Destino, Testo della canzone

Solo al mondo avevo tutti contro, non so se ti rendi conto

Sul mio conto, un conto più di serio, un ghiaccio senza fondo

Solo al mondo avevo tutti contro, non so se ti rendi conto

E’ la storia più vecchia che esista

Di una str0nza lei c’è nata in fissa

Io so’ timida dell’egoista, università come vuoi che finisca

Io e Ga, non eravamo fatti per durare

Tu non mi chiedere perché, te l’avrò già detto

Non era destino, eri bello, il giro tipo perfetto Io facevo il malandrino, perdevo tempo in giro

Ora fumo marijuana dal sapore eccellente

Su un sedile auto riscaldato di un Mercedes

Determinato come chi non ha un cazzo da perdere

Bevo ***, vestito di Hermès

E tornerò da te, appena avrò modo

Te lo giuro, bebè

Sto facendo cash, un po’ prendendo il volume, un po’ perdendo la test

Una vita, spericolata, bandita, come quelle nei film

Mamacita, voglio essere tu la mia tipa, ma adesso non sei qui

Per un ragazzino poco attento, ti coprirò le attenzioni da grande

Non è vero che come te ne ho tante, sei quello che è già di più importante

Io e te, ci ho creduto e mi son fatto male

Adesso vorrei tornare indietro, risalire in tempo

Anche se forse, non sono l’uomo che ti meriti

Saprò rassicurarti ogni volta che esiti, portarti in alto fino alle vertigini

Nessun altro sa a memoria le tue lentiggini, la più bella del mondo non serve che imiti

Con quei baci sulle labbra mi hai lasciato un sorriso

Sto superando il limite, su un’audio grigio ti penso mentre spin

E tornerò da te, appena avrò modo, te lo giuro bebé

Sto facendo cash, un po’ prendendo il volume, un po’ perdendo la test

Una vita, spericolata, bandita, come quelle nei film

Mamacita, voglio essere tu la mia tipa, ma nel sono stai qui