Desolée è già un tormentone: Anna prima ovunque e pronta a infiammare i palazzetti. Tutte le date

Anna è tra le giovani rapper maggiormente accreditate del panorama musicale italiano. Rappresenta appieno la musica della sua generazione e accoglie molti consensi dai suoi coetanei, ma ha ricevuto anche l’approvazione della critica e di diversi addetti ai lavori. Nei giorni scorsi ha debuttato con il suo nuovo singolo, Desolée che è diventato virale in poche ore. Il brano è già un tormentone e primo in tutte le più importanti classifiche streaming. Inoltre il suo tour è prossimo al debutto: ogni data è destinata al sold out.

A Anna sono bastate appena 24 ore per conquistare i primi posti Spotify e Apple Music, un traguardo che poche artiste hanno raggiunto e che rivela quanto la giovane rapper sia popolare e amata. Desolée è un brano piacevole all’ascolto e perfetto per l’estate e non poteva che diventare un vero tormentone. Prodotto da Miles, ha superato 900.000 riproduzioni su Spotify in meno di quattro giorni. La giovane artista si è detta entusiasta del riscontro del pubblico, che ha compreso la bellezza del pezzo, le sue sonorità ricercare ma allegre e ritmate.

“Combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico. Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa”, ha dichiarato la cantante in una recente intervista. Anna si prepara ad infiammare i palazzetti. Nelle prossime settimane si esibirà in diversi eventi, è tra gli ospiti maggiormente richiesti. Sono inoltre state stabilite alcune date del suo tour che toccherà diverse città italiane: da Codroipo a Campobasso passando per Genova, Riccione, Roccella Jonica, Catania e Olbia. Ogni data sta riscontrando l’attenzione del pubblico ed è destinata al sold out.

Anna, tutte le date del tour estivo 2025

Classe 2003, Anna è davvero molto giovane ed ha già conquistato il successo. Spontanea, diretta, mai sopra le righe e un viso acqua e sapone la giovane rapper ha convinto tutti. Con Desolée si sta conquistando il titolo di artista completa e di successo. Di seguito tutte le date del suo tour estivo a cui non è escluso potrebbero aggiungersene delle altre:

5 luglio, Codroipo

13 luglio, Genova

15 luglio, Legnano

17 luglio, Francavilla al mare

2 agosto, Riccione

4 agosto, Diamante

5 agosto, Roccella Jonica

7 agosto, Catania

9 agosto, Cinquale

11 agosto, Gallipoli

13 agosto, Ostuni

15 agosto, Olbia

22 agosto, Romanzo d’Ezzelino

14 agosto, Campobasso

Anna, in programma le date autunnali 2025

In Autunno Anna si esibirà nei palazzetti di diverse città italiane, continuerà a cantare dal vivo e ad emozionare tutti i suoi fans. Ecco tutte le date in programma:

16 novembre – Mantova, PalaUnical

22 novembre – Milano, Unipol Forum

23 novembre – Milano, Unipol Forum

24 novembre – Milano, Unipol Forum

26 novembre – Bologna, Unipol Arena

28 novembre – Firenze, Mandela Forum

30 novembre – Napoli, Palapartenope

2 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

4 dicembre – Padova, Kioene Arena

6 dicembre – Torino, Inalpi Arena

Vera Baddie è il primo album di Anna, pubblicato nel 2024 che contiene anche il singolo 30°C che ha ottenuto ben 4 dischi di Platino. Lo scorso marzo Anna ha ricevuto il Global Woman of The Year – Italy ai Billboard Women in Music Awards 2025 allo YouTube Theatre di Los Angeles. Un premio inaspettato anche per la cantante che si è detta felicissima e onorata di ricevere.