Desaparecidos, Clementino feat. Geolier: testo, video, significato della canzone

E’ finito, in tendenza nella sezione musica di Youtube, il nuovo singolo di Clementino e Geolier, che porta per titolo ‘Desaparecidos’.

A seguire, trovate il testo e, cliccando sulla foto in basso, il video con l’audio della canzone.

Ehy, ehy, Clementino

Hola, hola, hola

Iena

Oh

Nella city boy desaparecido

Pace a tutti voi,

canto o’ sole mio (yaaa)

Napoli in the wood

Me pare Hollywood

Nella city boy desaparecido

Pace a tutti voi,

canto o’ sole mio (yaaa)

Napoli in the wood

Me pare Hollywood

Famme stu cunt ca po’ m n vac

M ferm na punt p’ Nola York

Chist s perd e’ chiav ra cas

Chi perd o tiemp

e so chiav into o’ nas

Miett e cantan into o Panamera

Signor che lent ra Carrera

Prossim’ step fra Panarea

Clement sta semp’ e na manera

Semp elegant pеrò ca tuta

Vir passan l’ann ma nun s stut

Ca t son l’allarm int a’ sta palud

Vec gent import e cas carut

Napl si niеnt paragon

M’abbruc ngann ch sanagola

Azzeccat fatt0 a saratoga

Simm na leggend, frate Maradona

N’gopp e machin ma scumbinat

Ij apparev natu triumvirato

Fumata bianca ma né o Vatican

Faticanne miezz e camp minat

Manc e can

Attivat

M fum spliff, clarinett

Tu e capell Platinette

Nuj che disc platinat

Nella city boy desaparecido

Pace a tutti voi,

canto o’ sole mio (yaaa)

Napoli in the wood

Come ad Hollywood

Nella city boy desaparecido

Pace a tutti voi, canto o’ sole mio (yaaa)

Napoli in the wood

M’ par Hollywood

E sord e spicc so comm e person

Pesn sultan e nun servn a nu cazz

Che bella vita però di durass

Ij song o meglj però no può darsi

Marò ch stil par hollywoodiano

Int e fot re guardie sto’ in primo piano

Primm vivevm a piano terra

Mo pav 8 mila euro o metro quadro

Napulitan nun vo’ murì tard

Ma vò murì ambress p’ verè e parient

Teng a ‘npotm ca ten chiù pall e te

Pur si mo sta metten e’ rient

Duric due barr m’bastn e avanzan

Bast cu sti sciem ca fann e tuost

Bast cu sti sciem ca fann e ruoss

Vuò vrè e tuost T’ospit e Napl (Pfff)

Air force, tu m fai fors,

fra nu par r’ann oppur mai bro’

Sbirr e Bitch rint a l’iPhone

Bitch Succhj tip Dyson

Femmn e uommn ugual

P’chest rimang chiù alone

Femmn spaccn p’vergin

Nu poc comm a fatt a mamm’

Monkey jump sulla spalla sulla spiaggia

C’è una ruota hard o ti passa o basta

Italy rapper so di pasta

this is nuova inchiesta

Se la mia vita è questa

ci vuole cuore minchia testa

Nella city boy desaparecido

Pace a tutti voi, canto o’ sole mio (yaaa)

Napoli in the wood

Come ad Hollywood

Nella city boy desaparecido

Pace a tutti voi,

canto o’ sole mio (yaaa)

Napoli in the wood

Me pare Hollywood

Desaparecidos, Napoli, Los Angeles

Stamm’ ancora cca’

Clementino Iena

I like maccaroni

Tritolo.