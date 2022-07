I Deep Purple si esibiranno questa sera, 2 luglio 2022, in concerto all’Auditorium Parco della Musica, a Roma, con la tappa del loro “The Whoosh tour“. Prende nome dal titolo del loro ultimo disco, pubblicato ad agosto 2022 dopo aver collaborato con con il produttore Bob Ezrin, presente anche nei loro due dischi precedenti. Il leader della band Ian Gillian, ha spiegato il motivo che l’ha portato a scegliere questo titolo: per le sue qualità onomatopeiche e “se visto attraverso un’estremità di un radiotelescopio, descrive la natura transitoria dell’umanità sulla Terra”.

Il disco doveva essere originariamente pubblicato il 12 giugno 2020, ma è stato successivamente posticipato a causa della pandemia di COVID-19. Dopo i vari rinvii legati alla pandemia da Covid-19, la band, nel 2022, ha finalmente potuto dare il via all’omonimo tour. Ecco, a seguire tutte le informazioni sui biglietti sulla scaletta del concerto all’Auditorium Parco della Musica a Roma.

Deep Purple, Roma, 2 luglio 2022, Auditorium, biglietti concerto

Non sono più disponibili biglietti per la data dei Deep Purple a Roma, il 2 luglio 2022. Il concerto, infatti, è sold out.

Deep Purple, Roma, 2 luglio 2022, Auditorium Parco della Musica, Come arrivare

Ecco le informazioni per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica a Roma.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.

Deep Purple, Roma, 2 luglio 2022, Auditorium, Scaletta concerto

Mars, the Bringer of War

Highway Star

Pictures of Home

No Need to Shout

Nothing at All

Uncommon Man

Lazy

When a Blind Man Cries

Time for Bedlam

Keyboard Solo

Perfect Strangers

Space Truckin’

Smoke on the Water

Caught in the Act

Hush

Bass Solo

Black Night