Appuntamento con i Deep Purple a Milano, al Forum di Assago, lunedì 17 ottobre 2022. La band si è formata a Londra nel 1968, pionieri della musica heavy metal e dell’hard rock moderno. Sono presenti anche nel Guinness dei primati del 1975 come “la band più rumorosa del mondo” per un concerto del 1972 al Rainbow Theatre di Londra e hanno venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo nella loro carriera. Attualmente il gruppo è composto da Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey e Simon McBride. Il loro ultimo disco è stato pubblicato nel 2021, Turning to Crime, ed è composto interamente da cover ed è l’ultimo lavoro in cui è presente Steve Morse, il chitarrista che ha lasciato i Deep Purple nel luglio 2022. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e la scaletta del concerto.

Deep Purple, Milano, 17 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Deep Purple a Milano, al Forum di Assago, lunedì 17 ottobre 2022. Si parte dai 51.75 dell’Anello C Numerato fino ai 74,75 euro della Tribuna Gold Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Deep Purple, Milano, 17 ottobre 2022, Scaletta concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta del The Whoosh Tour. L’inizio del concerto -incluso l’opening act- è previsto per le 20.

Highway Star

Pictures of Home

No Need to Shout

Nothing at All

Uncommon Man

Lazy

When a Blind Man Cries

Anya

Keyboard Solo

Perfect Strangers

Space Truckin’

Smoke on the Water

Hush (Joe South cover)

Black Night

Forum di Assago, Milano, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.