Dedicato a te è una canzone de Le Vibrazioni rilasciata nel 2003 e brano che anticipò l’uscita del primo disco della band. Il pezzo è stato scritto da Francesco Sarcina, leader del gruppo. Ha raggiunto la prima posizione nella classifica Fimi dei singoli più venduti e divenne immediatamente un successo/tormentone. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere il testo e vedere il video ufficiale.

Giulia è la ragazza al centro del pezzo a cui è dedicato il brano. Lei è in grado di riempire la sua vita, lo lascia senza fiato e riempie ogni sua giornata. “Sei immensamente Giulia” è il passaggio tormentone che esplode nel ritornello della canzone.

Sai…

Certe volte accade che

Ci sia bisogno di andar via

E lasciare tutto al fato,

Fare come un equilibrista,

Che sul mondo

Sfida il crollo delle sue capacità

Ma questo è dedicato a te

Alla tua lucente armonia

Sei immensamente Giulia!

Il tuo nome è come musica,

Mi riempie non mi stanca mai.

Dedicato solo a te

Giulia

Ma chiudi gli occhi e aspetta che

Arrivi la mia bocca ad allietarti

Chissà dove, chissà come

Vorrei fermare il tempo

Per godere delle tue fantasie

E ascoltare senza interruzioni

Ma questo è dedicato a te

Alla tua lucente armonia

Sei immensamente Giulia!

Il tuo nome è come musica,

Mi riempie non mi stanca mai

Dedicato solo a te!

Giulia

Respira piano e ascolta che

Ma questo è dedicato a te

Alla tua lucente armonia

Sei immensamente Giulia!

Il tuo nome è come musica,

Mi riempie non mi stanca mai

Sei immensamente Giulia…

Sei immensamente Giulia…

Il tuo nome è come musica,

Mi riempie non mi stanca mai…

Dedicato solo a te!

Giulia