Deacon Blue, l’addio al tastierista e cofondatore della band scozzese James Prime

James Prime, tastierista storico e cofondatore dei Deacon Blue, è deceduto il 19 giugno 2025, all’età di 64 anni, dopo una breve battaglia contro il cancro. La band, la scorsa estate in Italia, sta per partire per un tour in Irlanda e Regno Unito

James Prime, tastierista e cofondatore dei leggendari Deacon Blue, si è spento all’età di 64 anni, stroncato da un tumore molto aggressivo che gli era stato diagnosticato solo pochi mesi fa.

Musicista eclettico e molto preparato, Prime oltre alla sua carriera musicale di performer che gli ha consentito di suonare in undici album della band scozzese, l’ultimo dei quali The Great Western Road uscito a marzo, era anche docente universitario in Commercial Music alla Glasgow University. La band, in lutto, proseguirà il tour che lo stesso Prime aveva voluto, preparando personalmente il tastierista che lo sostituirà sul palco.

“Il nostro balance in studio e sul palco”

La conferma ufficiale della scomparsa di Prime è stata conferata dagli stessi Deacon Blue attraverso i loro canali social, descrivendo la sua dipartita come tragica: “Abbiamo perso un fratello che non avremmo mai voluto perdere perché sul palco e in studio con il suo buon senso era sempre la persona in grado di metterci tutti d’accordo verso la soluzione migliore” dice il cantante e fondatore della band scozzese Ricky Ross.

Il percorso di una vita musicale

Nato a Kilmarnock l’11 novembre 1960, James Prime ha militato nel cuore della scena musicale scozzese fin dai primi anni Ottanta ma è nel 1985 che contribuendo alla nascita dei Deacon Blue, insieme a Ricky Ross e Lorraine McIntosh, voce femminile che poi diventerà compagna anche nella vita di Ricky, che la sua carriera svolta definitivamente.

Nonostante una intensissima attività di composizione, di consulenza e di insegnamento accademico all’University of the West of Scotland, Prime riesce a contribuire in modo decisivo a undici album della band, dal riuscitissimo esordio Raintown (1987) fino all’ultimo The Great Western Road (2025) portando ben dodici singoli nella Top 40 Britannica.

Tecnica classica

La sua tecnica al pianoforte e un uso delle tastiere garbato ed estremamente pop e curatissimo hanno plasmato la cifra sonora della band, donando eleganza e pathos a brani rimasti iconici, come Dignity, Chocolate Girl e Real Gone Kid.

Il 21 marzo 2025 ha segnato l’uscita del loro undicesimo album, The Great Western Road accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico: è entrato primo nelle classifiche scozzesi e al terzo posto nel Regno Unito. Pochi giorni dopo Prime confermava di non essere in grado di andare in tour con la band a causa di alcune terapie. Ieri la notizia della sua scomparsa facendo di questo disco l’ultima testimonianza del suo talento.

Prima di entrare in ospedale Prime ha avuto modo di parlare con i compagni di band, dando il suo “pieno appoggio” alla tournée intitolata Great Western Road Trip, che inizierà a settembre 2025. Un segnale di dedizione nei confronti della band e di affetto verso il pubblico. I Deacon Blue già nel 2004 avevano perso uno dei loro fondatori, il chitarrista Graeme Kelling, stroncato da un tumore al pancreas.

I tributi degli amici e colleghi

Prime era una vera celebrità in Scozia. Anche Simple Minds, Midge Ure (Ultravox) e molti altri colleghi lo hanno ricordato con affetto, sottolineando la sua ironia, la sua bravura al piano e l’influenza nella musica scozzese

La band ha confermato con il suo autunnale, toccando città come Liverpool, Londra (Wembley Arena) per chiudendo con due date a Glasgow (OVO Hydro). Lo scorso anno, con Prime alle tastiere, i Deacon Blue avevano tenuto un meraviglioso concerto a Peccioli, una delle loro pochissime date in Italia, dove non tornavano da 23 anni…