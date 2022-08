Si esibiranno questa sera, 23 agosto 2022, a Roccella Jonica, Francesco De Gregori e Antonello Venditi, in concerto, con i più noti e amati classici della loro carriera. Il tour “De Gregori Venditti” sta ottenendo un grandissimo riscontro di pubblico e, oltre alle date estive, sono state annunciate anche nuove tappe, da ottobre 2022 a gennaio 2023. Qui sotto tutte le anticipazioni e informazioni sul concerto di questa sera a Roccella Jonica, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

De Gregori, Venditti, Roccella Jonica, 23 agosto 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti a Roccella Jonica. Tutte le categorie di posti sono sold out. Clicca qui per maggiori informazioni.

De Gregori, Venditti, Roccella Jonica, 23 agosto 2022, Scaletta concerto

Bomba o non bomba

La leva calcistica della classe ’68

Modena

Bufalo Bill

Peppino

La storia

Generale

Sotto il segno dei pesci

Che fantastica storia è la vita

Dolce signora che bruci

Alice

Sangue su sangue

Santa Lucia

Canzone (cover Lucio Dalla)

Ci vorrebbe un amico

Sara

Notte prima degli esami

La donna cannone

Pablo

Unica

Rimmel

Titanic

Giulio Cesare

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Buonanotte Fiorellino

Ricordati di me

Roma capoccia

Ecco tutte le prossime date in calendario del tour che non terminerà in estate ma riprenderà da ottobre 2022 fino all’inizio di gennaio 2023.

25 agosto – PALERMO – Velodromo

27 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

28 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

1 settembre – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

2 settembre – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

5 settembre – BRESCIA – Piazza Della Loggia

5 ottobre – VERONA – Arena di Verona

1 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – NAPOLI – Pala Partenope (Nuova data)

7 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

8 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

12 novembre – BARI – Teatro Team

13 novembre – BARI – Teatro Team

18 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

21 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

22 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

26 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi

27 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi

3 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

5 dicembre – MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

7 dicembre – MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

26 dicembre – ROMA – Auditorium Parco Della Musica

27 dicembre – ROMA – Auditorium Parco Della Musica

5 gennaio – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

6 gennaio – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

10 gennaio – BOLOGNA – EuropAuditorium

11 gennaio – BOLOGNA – EuropAuditorium

17 gennaio – TORINO – Teatro Colosseo

18 gennaio – TORINO – Teatro Colosseo

30 gennaio – BERGAMO – Teatro Creberg

31 gennaio – BERGAMO – Teatro Creberg