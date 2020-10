Davide “Boosta” Dileo: Facile è il nuovo album, dal 30 ottobre 2020

Davide “Boosta” Dileo, il tastierista e co-fondatore dei Subsonica, pubblicherà un nuovo album da solista, che sarà disponibile a partire dal prossimo 30 ottobre 2020, che si intitola Facile.

Facile uscirà in formato CD, Vinile e su tutte le piattaforme digitali, per l’etichetta Warner Music Italy. Il nuovo album di Boosta è già disponibile in pre-order.

Facile arriverà a circa quattro anni di distanza dal primo album da solista di Davide “Boosta” Dileo, dal titolo La stanza intelligente, album per il quale il tastierista dei Subsonica collaborò con tanti artisti italiani: Cosmo, Nek, Giuliano Palma, Luca Carboni, Briga, Malika Ayane, Raf, Enrico Ruggeri, Marco Mengoni e Diodato.

Ricordiamo anche che, poco meno di un anno fa, Boosta, insieme ai Subsonica, ha pubblicato una rielaborazione dell’album Microchip Emozionale, dal titolo Microchip Temporale, per festeggiare il ventennale dalla pubblicazione dello storico secondo album della band torinese.

Nelle dichiarazioni ufficiali, il musicista e compositore torinese ha svelato dove ha preso l’ispirazione per questo suo nuovo album, interamente composto, arrangiato e suonato da lui:

Ho immaginato e scritto la colonna sonora del silenzio di chi ascolta questo disco. Un film senza immagini, nel quale ognuno è libero di usare le proprie. Perché la musica è, per definizione, uno strumento. Amplifica, allena, attutisce, protegge e cura. Se è vero che tutto ha un suono, questo è il suono del mio silenzio.

Di seguito, trovate la tracklist di Facile.

Davide “Boosta” Dileo – Facile: la tracklist

1. Fiducia

2. Lacrime di San Lorenzo

3. Nella nebbia per mano

4. Diva

5. Sulle dita

6. La danza delle api

7. Una vecchia mappa

8. Nello spazio abbracciati

9. Autoritratto

10. Amore per le geometrie

11. Daimon

12. Istruzioni per un abbandono