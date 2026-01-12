David Bowie, dieci anni senza il Duca Bianco: l’eredità di un artista che ha cambiato la musica

Sono già passati dieci anni. In modo molto simbolico una morte non improvvisa e in qualche modo annunciata perché tutti sapevano della malattia di David Bowie, che aveva presentato il suo ultimo album Blackstar, uscito proprio poco prima della sua morte, come una sorta di testimonianza, una vero e proprio testamento personale e artistico.

D’altronde David Bowie non è stato soltanto un musicista, ma un vero e proprio catalizzatore di cambiamento. Ogni sua fase creativa ha anticipato tendenze, linguaggi e sensibilità che sarebbero esplosi anni dopo. Dal glam rock degli anni Settanta all’elettronica berlinese, fino alle sperimentazioni più oscure e mature della sua ultima stagione, Bowie ha sempre rifiutato l’idea di ripetersi.

David Bowie: Ziggy, Berlino e la reinvenzione continua

Personaggi come Ziggy Stardust o il Thin White Duke non erano solo maschere decorative, orpelli promozionali ma veri e propri strumenti per raccontare il presente e interrogarsi sul futuro. La “trilogia berlinese” ha ridefinito il concetto di pop d’avanguardia, influenzando intere generazioni di artisti, dal post-punk all’elettronica contemporanea. Bowie non seguiva la moda: la creava, spesso senza preoccuparsi di essere compreso subito.

Blackstar e il congedo consapevole

Con Blackstar, pubblicato pochi giorni prima della morte, Bowie ha firmato uno dei finali più lucidi e toccanti della storia della musica. Un’opera densa, stratificata, che parla di tempo, trasformazione e fine senza mai cedere alla retorica. Nessuna lacrima, nessun lamento. È il testamento di un artista che ha scelto di controllare anche il proprio addio, trasformandolo in arte.

A dieci anni dalla scomparsa, David Bowie continua a essere una bussola culturale. Non solo per la musica, ma per il modo in cui ha insegnato a vivere l’identità come qualcosa di fluido, aperto, in continua evoluzione. Il Duca Bianco non appartiene al passato: è una presenza costante nel presente, ogni volta che qualcuno decide di cambiare pelle per restare fedele a se stesso.

Mostre: l’eredità di Bowie Is… e le esposizioni itineranti

La mostra più importante mai realizzata su Bowie resta David Bowie Is, che tra il 2013 e il 2018 ha fatto il giro del mondo – Londra, Parigi, Berlino, Chicago, New York, Tokyo, Barcellona – diventando un caso culturale globale.

Quell’esperienza si è conclusa ufficialmente, ma ha aperto la strada a una nuova stagione di esposizioni temporanee, spesso curate o autorizzate dal David Bowie Estate. Tant’è la stessa Iman, la vedova di Bowie, sta in qualche modo premendo perché l’esposizione possa essere riallestita in tutti quei luoghi che Bowie amava e che per lui sono stati di ispirazione.

Lazarus, niente “jukebox” tradizionale

Diverso il discorso sui musical. Non esiste un musical jukebox ufficiale su David Bowie, sul modello di quelli dedicati ad altri artisti. Operazione che Iman non sembra apprezzare e che a quanto pare non convince nemmeno i figli del musicista: Alexandria, la figlia 25enne nata proprio da Iman e Bowie, tempo fa aveva detto di non voler considerare le opere del padre fuori da un contesto legato ai suoi album e di detestare l’idea di operazioni di omaggio esclusivamente commerciali.

Tuttavia Lazarus, l’opera teatrale scritta da Bowie e messa in scena anche in Italia con ottimo successo grazie alla presenza in scena di Manuel Agnelli, potrebbe avere altro spazio.

A Darmstadt in Germania, lo Staadtstheater ospiterà una nuova produzione del musical con diverse repliche previste tra aprile e giugno 2026. La prima è fissata per il 24 aprile 2026. Stessa cosa ad Heilbronn e a Bolzano dove lo Stabile ha inserito Lazarus nella sua stagione. Un altro allestimento è previsto anche a Melbourne e Sydney.