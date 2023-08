Danse Macabre è il nuovo singolo dei Duran Duran. L’omonimo disco uscirà il 27 ottobre 2023. La band degli anni ’80 ha scelto numerosi ospiti per il prossimo LP, tra cui gli ex chitarristi Andy Taylor e Warren Cuccurullo, il collaboratore di Paper Gods Mr. Hudson, il produttore di lunga data Nile Rodgers e Victoria De Angelis dei Måneskin. Annunciato a marzo come “nuovo progetto musicale speciale”, Danse Macabre è un concept album di Halloween, con una esibizione speciale dal vivo a Las Vegas il 31 ottobre 2022.

Qui sotto potete ascoltare il nuovo singolo, Danse Macabre, insieme a testo, significato e traduzione della canzone.

Danse Macabre, Significato,

Il brano “celebra la gioia e la follia di Halloween”. Queste le parole del fondatore della band e tastierista Nick Rhodes. L’idea per l’album, continua, è nata da quello show a Las Vegas:

“Avevamo deciso di cogliere l’attimo per creare un evento unico e speciale… la tentazione di utilizzare gloriose immagini gotiche accompagnate da una colonna sonora oscura di horror e umorismo era semplicemente irresistibile”

Duran Duran, Danse Macabre, Testo della canzone

Halloween girl seize the fray

Brothers and sisters lead the way

Shackled to the rhythm, your soul is weighed

So you better get down on your knees and pray

Comin’ out for the Hawsker mad bull

Jumpin on the hot seat, lyin’ in the deadpool

Delivery quick, expensive mistake

The damage, the damage, the damage, the damage

Hey, no way

Some ghost drivin’ an AC Cobra

Auto-da-fé

Get dirty up on the Danse Macabre

Hey, no way

I had you down for the cat’s pajamas

Auto-da-fé

Get dirty up on the Danse Macabre

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind diggin down the gold mine

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind diggin down the gold mine

Heaven sake, don’t blow your karma

Liberate your Danse Macabre

Zombie in the bathroom, nuns in the bed

Kiss a kiss make up, toastin’ the bread

An Elvis’ moans, an old natty dread

With death in the living room, offering her head

Are you watching, are you watching

Collars and chains and gold star matching

Kamikaze stag dude twist and shout

At Sudan Archives on a girls night out

Hey, no way

Some ghost drivin’ an AC Cobra

Auto-da-fé

Get dirty up on the Danse Macabre

Hey, no way

I had you down for the cat’s pajamas

Auto-da-fé

Get dirty up on the Danse Macabre

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind diggin down the gold mine

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind diggin down the gold mine

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind diggin down the gold mine

(Heaven sake, don’t blow your karma)

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind diggin down the gold mine

(Liberate your Danse Macabre)

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind diggin down the gold mine

(Heaven sake, don’t blow your karma)

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind diggin down the gold mine

(Liberate your Danse Macabre)

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind, if you don’t mind

If you don’t mind diggin down the gold mine

Duran Duran, Danse Macabre, Traduzione della canzone

La ragazza di Halloween coglie la mischia

Fratelli e sorelle aprono la strada

Incatenata al ritmo, la tua anima è pesata

Quindi è meglio che ti inginocchi e preghi

Sto uscendo per il toro pazzo di Hawsker

Saltando sul sedile caldo, sdraiandosi nella lista nera

Consegna rapida, errore costoso

Il danno, il danno, il danno, il danno

Ehi, assolutamente no

Qualche fantasma alla guida di un AC Cobra

Autodafé (cerimonia pubblica dell’inquisizione spagnola, ndr)

Sporcati con la Danza Macabra

Ehi, assolutamente no

Ti avevo preparato per il pigiama del gatto

Autodafé

Sporcati con la Danza Macabra

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace scavare nella miniera d’oro

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace scavare nella miniera d’oro

Per l’amor del cielo, non rovinare il tuo karma

Libera la tua danza macabra

Zombie nel bagno, suore nel letto

Bacia un bacio, truccati, tostando il pane

I gemiti di Elvis, un vecchio terrore meschino

Con la morte nel soggiorno, che offre la testa

Stai guardando, stai guardando

Colletti e catene e stelle dorate abbinate

Il cervo Kamikaze si gira e grida

Dagli Sudan Archives durante una serata fuori tra ragazze

Ehi, assolutamente no

Qualche fantasma alla guida di un AC Cobra

Autodafé

Sporcati con la Danza Macabra

Ehi, assolutamente no

Ti avevo preparato per il pigiama del gatto

Autodafé

Sporcati con la Danza Macabra

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace scavare nella miniera d’oro

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace scavare nella miniera d’oro

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace scavare nella miniera d’oro

(Amore del cielo, non mandare all’aria il tuo karma)

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace scavare nella miniera d’oro

(Libera la tua danza macabra)

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace scavare nella miniera d’oro

(Amore del cielo, non mandare all’aria il tuo karma)

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace scavare nella miniera d’oro

(Libera la tua danza macabra)

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace, se non ti dispiace

Se non ti dispiace scavare nella miniera d’oro