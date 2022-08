Conosciuto in Italia soprattutto per il singolo Me Rehuso che, nel 2017, raggiunse i primi posti nella classifica dei singoli più venduti (certificato cinque volte Disco di Platino), Danny Ocean è tornato con un nuovo singolo, dal titolo Volare, chiaramente ispirato all’Italia.

Il nuovo singolo è un’anticipazione dell’EP di prossima uscita dell’artista venezuelano, dal titolo @dannocean Part 2, seguito dell’album @dannocean, pubblicato lo scorso febbraio, che ha totalizzato più di 265 milioni di streaming globali e che include anche la hit Fuera del Mercado (certificata Disco d’Oro in Italia).

È disponile anche il video ufficiale, girato a Città del Messico e diretto da Rodrigo Rodriguez.

Danny Ocean – Volare: significato canzone

Il testo di Volare è ispirato ad un viaggio in Italia di Danny Ocean risalente a tre anni fa. Il testo parla chiaramente di un amore a distanza, con l’oceano a dividere due persone.

Per le parole in italiano presenti nel testo, il cantante si è fatto aiutare da un suo amico di origini italiane.

Nel finale della canzone, è anche presente una nota vocale di un amico italiano di Danny Ocean, nel quale ha chiesto a sua nonna il significato dell’amore, secondo lei.

Danny Ocean – Volare: ascolta la canzone

Danny Ocean – Volare: testo

Volaré contigo, danzaré contigo

Me besaré contigo siendo novios o amigos

Volaré contigo, mami, bailaré contigo

Te amaré por siempre aunque no estés aquí conmigo.

Me pones romántico

Y eso que estás del otro lado del Atlántico

Bambina, se siente fantástico

Te mando un beso elástico.

Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy

Tú me traes Nutella, yo te enseño Savoy

Tú tan playa Positano, yo tranquilo Morrocoy

Ey, quiero ser tu babylon boy.

Volaré contigo, danzaré contigo

Me besaré contigo siendo novios o amigos

Volaré contigo, mami, bailaré contigo

Te amaré por siempre aunque no estés aquí conmigo.

Buongiorno, principessa

Amorе mio, no te saco ‘e la cabeza, еstoy a mil

Porfa manda Pin o acércate un chin

Que te hago un ling ling.

Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy

Tú Nutella y yo Savoy

Yo me lanzo a Positano si tú a Morrocoy

Voy a ser tu babylon boy.

Volaré contigo, danzaré contigo

Me besaré contigo siendo novios o amigos

Volaré contigo, mami, bailaré contigo

Te amaré por siempre aunque no estés aquí conmigo.

Volaré contigo

Danzaré, mami, contigo

L’amore è amor

Así me dice la tía

L’amore è amor.

Danny Ocean – Volare: traduzione

Volerò con te, ballerò con te

Mi bacerò con te essendo fidanzati o amici

Volerò con te, mami, ballerò con te

Ti amerò per sempre anche se non sei qui con me.

Mi rendi romantico

E che sei dall’altra parte dell’Atlantico

Piccola, è fantastico

Ti mando un bacio elastico.

Io vado, tu vieni, tu vieni, io vado

Portami la Nutella, ti mostro la Savoy

Tu così spiaggia di Positano, io tranquillo Morrocoy

Ehi, voglio essere il tuo ragazzo di Babilonia.

Volerò con te, ballerò con te

Mi bacerò con te essendo fidanzati o amici

Volerò con te, mami, ballerò con te

Ti amerò per sempre anche se non sei qui con me.

Buongiorno, principessa

Amore mio, non riesco a toglierti dalla testa, sto a mille

Per favore inviami il Pin o avvicinati un po’

Che ti faccio un ling ling.

Io vado, tu vieni, tu vieni, io vado

Portami la Nutella, ti mostro la Savoy

Tu così spiaggia di Positano, io tranquillo Morrocoy

Ehi, voglio essere il tuo ragazzo di Babilonia.

Volerò con te, ballerò con te

Mi bacerò con te essendo fidanzati o amici

Volerò con te, mami, ballerò con te

Ti amerò per sempre anche se non sei qui con me.

Volerò con te

Ballerò, mami, con te

L’amore è amore

È quello che mi dice mia zia

L’amore è amore.