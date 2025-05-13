Daniele Doria finalista Amici: età, fidanzata, studi. Tutto su di lui

L’edizione di Amici 24 è giunta alle battute finali: il prossimo 18 Maggio 2025 andrà in onda in diretta la finalissima che decreterà il vincitore. Trigno, Antonia, Daniele, Francesco e Alessia sono i 5 allievi che si contenderanno il trofeo più ambito della tv: uno contro l’altro dovranno dimostrare talento e determinazione e questo renderà la puntata conclusiva di Amici ancora più emozionante. Daniele Doria è tra i finalisti del talent, il giovane ballerino voluto fortemente d’Alessandra Celentano, si è rivelato un vero professionista e per tutti meritava di arrivare fino alla fine.

Nato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nel 2007 si è approcciato alla danza giovanissimo e sin da subito è stato considerato un vero prodigio. Talento e tecnica e tanta passione hanno portato Daniele fino ad Amici dove si è messo in gioco anche in stili che non erano nelle sue corde. Ha affrontato sfide e competizioni, ma è sempre uscito a testa alta. Sostenuto dai genitori, ma soprattutto dal nonno a 5 anni ha frequentato la prima scuola di danza, poi a 13 si è trasferito a Roma dove si è iscritto all’Accademia Art Village. Scuola che gli ha permesso di mettersi in gioco e vincere le prime competizioni.

In seguito è partito per gli Stati Uniti dove ha fatto diverse esperienze nel mondo della danza. Ha vissuto per un periodo a Los Angeles, qui si è perfezionato in diversi stili, in ognuno ha sempre primeggiato confermandosi un talento originale, ma anche un’artista attento al rispetto delle regole e della tecnica. Cosa che ha conquistato la severa maestra Alessandra Celentano che ha visto subito in lui il talento, ma anche una serietà nell’approcciarsi ala danza oggi difficile da trovare. Durante la sua presenza ad Amici ha avuto un infortunio, che ha superato grazie all’aiuto della sua coach.

Amici, Daniele: “Ho passato un’infanzia complicata”

In diverse occasioni Daniele ha rivelato alla Celentano le sue insicurezze originate anche dall’aver vissuto un’infanzia non semplice: “Sono sempre stato abbastanza solo, ho passato un’infanzia complicata perché mi prendevano in giro perché facevo danza e c’era sempre il solito stereotipo del ballerino. Mi prendevano in giro sempre con le solite parole. Avevo paura del giudizio e non parlavo quindi con le persone”. Anche nella scuola di Amici si è spesso isolato perché non si sentiva compreso.

Daniele è un ragazzo estremamente educato e composto, dedito allo studio della danza. Ha un carattere riservato, non sempre infatti si sente a suo agio con gli altri. Tuttavia è una persona diretta e sincera che non ha mancato di rivelare anche alcune sue problematiche personali. La scuola di Amici gli ha permesso di crescere e di affrontare anche alcuni sui limiti. Non aspirava alla finale, posto che ha conquistato meritatamente.

Daniele Doria, vita privata e Instagram

Daniele Doria ha un profilo Instagram attivo dove condivide diversi momenti del suo lavoro. Non è noto se sia fidanzato, in merito ad oggi non ci sono notizie, ma sembra che il ballerino sia concentrato soprattutto sul suo futuro professionale. Ha davanti a se una luminosa carriera, di questo n’è certa anche la maestra Celentano che lo ha sempre incoraggiato a credere in se stesso.

Dopo l’infortunio Daniele si è impegnato tantissimo per arrivare al serale. Oggi potrebbe diventare il vincitore della sezione ballo e sicuramente dopo il talent riceverà diverse offerte di lavoro e collaborazioni che alimenteranno le sue già ricche esperienze di ballerino. I fans sono entusiasti della sua affermazione del suo posto nelle finalissima.