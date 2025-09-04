Damiano David truffa una fan: ma era un sosia, sottratti 15mila euro con finti pass VIP

Un falso profilo Facebook che imitava alla perfezione Damiano David ha convinto una donna francese di 45 anni a fidarsi. L’impostore ha iniziato con messaggi lusinghieri e promesse di incontri esclusivi, spostando poi la conversazione su Telegram, dove la comunicazione è diventata quotidiana. In poco tempo la vittima ha creduto di avere un contatto diretto con il frontman dei Måneskin, oggi impegnato nella carriera da solista. Ma non era così…

La complice e le promesse impossibili del falso Damiano David

Caduta ormai nella trappola, la donna è stata messa in contatto con una complice tramite WhatsApp. Quest’ultima le ha offerto un abbonamento VIP a vita per tutti i concerti di Damiano David, con regali esclusivi e pass prioritari, a fronte di un primo pagamento di mille euro.

Le richieste sono cresciute rapidamente: tremila euro per una serata privata in un castello, altri duemila per una presunta sessione in studio di registrazione, fino ad arrivare a un totale di 15mila euro. Addirittura, le era stato chiesto un versamento in dollari per sbloccare fantomatici fondi custoditi in una banca segreta.

La denuncia e l’appello

Solo l’intervento della sorella ha permesso alla donna di rendersi conto della truffa e di denunciare il caso alle autorità francesi: “Spero che Damiano prenda coscienza un giorno di questo fenomeno e si impegni pubblicamente per mettere in guardia i suoi fan”, ha dichiarato la vittima a Le Parisien. Le indagini ora puntano a identificare i responsabili, che potrebbero aver colpito anche altri ammiratori del cantante.

Un fenomeno sempre più diffuso

Il caso si inserisce in un trend preoccupante: i profili fake che sfruttano la popolarità delle star per ingannare i fan. Secondo la polizia francese, negli ultimi due anni sono aumentate le segnalazioni di truffe legate a celebrità, con danni economici che superano complessivamente diversi milioni di euro. Gli esperti di cyber-sicurezza ricordano che artisti del calibro di Damiano David non contattano i fan in privato per proporre pass esclusivi o vantaggi economici.

I precedenti e i rischi

Non è la prima volta che il nome dei Måneskin viene usato in frodi online: già nel 2023 erano circolati falsi annunci di concerti e biglietti venduti su canali non ufficiali. La popolarità internazionale del gruppo e del suo frontman li rende bersagli ideali per i truffatori. In questo caso, il realismo della messinscena – tra chat criptate e complicità ben organizzate – ha reso la truffa ancora più credibile.

Damiano David sarà in tour con il suo primo album da solista da giovedì prossimo, a Varsavia. Le date italiane sono Milano (7 ottobre, Forum, di Assago) e Roma (11 e 12, PalaEur)