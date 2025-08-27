Damiano David infiamma l’Olimpico: esultanza folle, poi la lite che fa il giro del web

Il leader dei Maneskin ha assistito alla partita Roma – Bologna e non è passata inosservata la sua reazione sugli spalti.

Damiano David si prende tutta la scena, ma stavolta la musica non c’entra nulla. Il cantante è arrivato in Italia con la sua fidanzata Dove Cameron e, dopo aver trascorso momenti di relax in Puglia, ha assistito alla prima partita della Roma nel campionato di Serie A 2025/2026, tenutasi allo Stadio Olimpico della Capitale. L’evento sportivo ha visto il debutto sulla panchina del mister Gian Piero Gasperini. La presenza dell’artista sugli spalti non è di certo passata inosservata.

Damiano David allo Stadio Olimpico

Il leader dei Maneskin vive ormai tra Los Angeles e Roma, insieme alla fidanzata Dove. Una storia d’amore bellissima, la loro, che continua ad appassionare i fan. Nonostante il successo mondiale ottenuto negli ultimi anni, Damiano è rimasto attaccato alla sua terra e non appena possibile si gode una partita della sua squadra del cuore, tanto che ha deciso di assistere alla prima della nuova stagione. La coppia ha in primis scelto la Puglia per una pausa estiva lontana dal caos lavorativo e, in quei giorni, ha anche festeggiato il compleanno di Jacopo, fratello di Damiano, dando così dimostrazione di come Dove sia ormai entrata a tutti gli effetti in famiglia.

Sono quindi di recente comparse delle foto che ritraggono entrambi durante la partita Roma – Bologna, che è alla fine terminata con la vittoria della Roma, grazie al gol di Wesley, uno dei nuovi acquisti. Il cantante è però stato anche protagonista di una scenetta che sui social è subito diventata virale. Al momento del triplice fischio finale, David è apparso furioso ed è subito stato ripreso in tribuna dalle telecamere. Il cantante era intento a litigare con qualcuno e, mentre molti fan si sono chiesti a chi fossero dirette quelle parole, lui ci ha tenuto a precisare di essersi arrabbiato con il direttore di gara, il signor Zufferli della sezione di Udine. “Con quel fenomeno vestito di giallo con il fischietto“, ha detto Damiano. E ancora una volta ha dimostrato di saper vivere la quotidianità in modo del tutto normale.

Tutti i vip presenti allo stadio