Damiano David e Dove Cameron in Puglia: la masseria scelta per le vacanze da sogno

Damiano David è in Puglia insieme alla fidanzata Dove Cameron. I due si godono la fine di queste vacanze estive in pieno relax, soggiornando nella masseria del Seicento Anticalama, posizionata tra gli ulivi di Fasano e dove il leader dei Maneskin ha festeggiato i 29 anni del fratello con una candelina sulla birra. La struttura si trova nella contrada Torre Spaccata, appunto nei pressi di Fasano. Innamorati e felici, i due si rilassano e si godono le bellezze del mare e della natura in compagnia di amici e famigliari. La coppia è legata da una relazione stabile ormai da qualche anno, e vive insieme a Los Angeles.

Le vacanze lussuose in Puglia di Damiano e Dove

A pubblicare alcune fotografie del loro soggiorno nel territorio pugliese è stata proprio la cantante Cameron, che ha mostrato tutta la sua contentezza nel trovarsi in un posto bellissimo come quello. Dove ha infatti postato su Instagram un carosello di fotografie, scrivendo come didascalia “Amici belli, vita bella“. Tra le foto si vedono momenti di relax, colazioni fatte all’aperto, letture, oltre che la vegetazione mediterranea e alcuni attimi di Damiano David mentre si gode il tanto meritato relax. Intanto il fratello Jacopo ha festeggiato il suo 29esimo compleanno, spegnendo la candelina appoggiata su una birra.

Questa non è di certo stata, per Damiano, la prima estate in quel di Puglia. Nel 2022 aveva infatti raggiunto Castel del Monte per un evento Gucci con i Maneskin, e l’anno successivo aveva trascorso le vacanze a Scarciglia – vicino Monopoli – insieme alla sua fidanzata dell’epoca Giorgia Soleri. Il cantante ha quindi sempre avuto un rapporto speciale con questa terra, tanto che ora ha ben pensato di portarci anche la sua fidanzata americana Dove.

L’amore tra Damiano e Dove Cameron

I due giovanissimi sono molto innamorati e, in qualche occasione, hanno anche parlato di come si sono conosciuti. Il loro primo incontro è avvenuto in occasione degli MTV Video Music Awards, dove sia lei che i Maneskin erano in lizza per lo stesso premio. “Ti imbatti in diversi artisti nel backstage e quando li ho incontrati non credo di aver nemmeno parlato con Damiano”, ha raccontato Cameron in un’intervista. Qualche tempo dopo è però stata contattata dal team dei Maneskin in occasione del loro nuovo album: il gruppo voleva che lei aprisse il loro tour ma le date non combaciavano. Poi c’è stato un nuovo incontro, nel 2023, agli MTV Vmas e in quel momento è stato Damiano a cercarla. “Inizieremo il nostro tour mondiale al Madison Square Garden” – le ha detto – “Se sarai ancora in città tra qualche giorno, ci farebbe molto piacere se venissi“.

Da quel momento le cose sono andate avanti molto in fretta e alla fine tra i due è scoppiata la scintilla. “È la persona migliore che abbia mai incontrato in vita mia“, ha raccontato l’attrice svelando di essere rimasta subito affascinata dalla personalità di Damiano.