Damiano David e Dove Cameron si sposano: gli anelli di fidanzamento con dedica incisa

Il frontman dei Måneskin Damiano David e l’attrice statunitense Dove Cameron hanno annunciato il fidanzamento sui social mostrando due preziosi anelli con una frase speciale

Oggi no. Ma a breve sposi. Damiano David e Dove Cameron ufficializzano una relazione ormai consolidata anticipando la decisione di sposarsi a breve, sicuramente prima della fine dell’anno.

La conferma è arrivata attraverso un carosello di foto pubblicate su Instagram che immortalano la coppia sorridente e complice sotto un mare di lucine, con in primo piano gli anelli di fidanzamento.

Damiano e Dove: l’annuncio sui social

“Sarà un anno bellissimo”… ha scritto Damiano David sotto gli scatti che lo ritraggono abbracciato alla compagna, aggiungendo le emoji di un anello e di un cuore. Un messaggio semplice ma carico di significato che ha scatenato l’entusiasmo dei fan dell’ex frontman dei Måneskin.

La proposta di matrimonio sarebbe avvenuta durante le festività natalizie, seguendo il loro secondo anniversario di relazione, celebrato il 9 ottobre scorso. Già nelle scorse settimane Dove Cameron era stata avvistata con un anello al dito mentre passeggiava per le strade di Sydney, in Australia, alimentando i primi rumours sul fidanzamento.

Due anelli identici con dedica speciale

Per suggellare la loro promessa d’amore, Damiano e Dove hanno scelto di scambiarsi reciprocamente un anello, rompendo con la tradizione che prevede un solo prezioso, destinato a lei. Entrambi i gioielli sono stati realizzati su misura dal gioielliere delle star Alessandro Bernini, lo stesso che recentemente ha creato l’anello che Tony Effe ha donato a Giulia De Lellis per la nascita della loro primogenita Priscilla.

Gli anelli sono in oro rosa 18 carati con diamanti naturali top quality certificati GIA, completamente realizzati in Italia da artigiani specializzati. Il design presenta un maxi diamante dal taglio princess (taglio quadrato) che domina entrambi i preziosi, creando una sorta di continuità visiva tra i due gioielli.

L’anello di Damiano presenta la pietra preziosa incastonata in una fascia d’oro dalla forma geometrica e pulita, mentre quello di Dove vanta una cornice di diamanti più piccoli che circondano la pietra centrale, con diamanti che percorrono l’intera fascia.

“La parte migliore dell’essere vivi”

Il dettaglio più emozionante è nascosto all’interno dei due anelli: una dedica identica che recita “La parte migliore dell’essere vivi”. La frase è stata scelta da Dove Cameron per accompagnare le foto della proposta sui suoi canali social, un messaggio profondo che parla di amore, vita ed eternità.

La relazione tra Damiano David e Dove Cameron è iniziata nel 2022, ma è stata resa pubblica solo nel 2024. Per lungo tempo i due hanno scelto di vivere il loro amore lontano dai riflettori, proteggendolo con una discrezione rara per due figure così esposte mediaticamente.

In occasione del loro secondo anniversario, lo scorso ottobre, Dove aveva scritto parole toccanti: “I due anni più belli della mia vita. Mi commuovo almeno una volta alla settimana perché la vita è diventata così bella con te al mio fianco. Ti amo in un modo che nessuna parola potrà mai descrivere. Buon anniversario amore mio”.

Nel tempo sono arrivati i viaggi insieme, il sostegno reciproco nei rispettivi percorsi professionali e una presenza costante, senza mai sovrapporsi all’identità artistica dell’altro. Ora il fidanzamento segna una nuova fase di questa storia d’amore, con la promessa di un matrimonio che dovrebbe celebrarsi entro il 2026.

I Måneskin verso la reunion dopo i progetti solisti

Mentre Damiano David si prepara alle nozze con Dove Cameron, sul fronte professionale circolano voci sempre più insistenti su un possibile ritorno dei Måneskin. La band romana, che sembrava essersi presa una pausa indefinita per dedicarsi ai progetti solisti, potrebbe tornare a suonare insieme a breve.

Secondo quanto dichiarato da Alessandro De Angelis, padre di Victoria e amministratore della società che gestisce il patrimonio del gruppo, “li rivedrete sui palchi sicuramente con un tour nel 2026”. Una notizia che ha scatenato l’entusiasmo dei fan della band vincitrice dell’Eurovision 2021.

La band sembrava doversi rimettere assieme già lo scorso anno. Ma gli impegni solisti di ognuno hanno allungato l’agenda. Damiano ha concluso da poco il suo primo tour mondiale da solista, che si è concluso a dicembre 2025 dopo oltre 30 date tra Europa, Australia, Asia, Sud e Nord America. Il tour ha promosso il suo album d’esordio Funny Little Fears, pubblicato a maggio 2025, che ha segnato una svolta più pop rispetto alle sonorità rock dei Måneskin.

Victoria De Angelis ha invece costruito una carriera come DJ, esibendosi nei principali festival e club internazionali, mentre Thomas Raggi ha pubblicato a dicembre 2025 Masquerade, il suo primo album solista prodotto da Tom Morello dei Rage Against the Machine, con collaborazioni eccellenti come Beck, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e Alex Kapranos dei Franz Ferdinand.

Nonostante i rispettivi successi solisti, i quattro membri della band hanno sempre mantenuto che la pausa non significava la fine dei Måneskin. Ora si attende solo l’annuncio della reunion imminente, e forse anche a questo si riferisce la frase di Damiano David che parla di un 2026 pieno di cose belle.