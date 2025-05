Damiano David, arriva l’annuncio a sorpresa: la gioia dei fan

C’è un annuncio che ha scaldato il cuore dei fan di Damiano David. Una vera sorpresa per tutti quanti dopo l’addio ai Maneskin.

Non è sempre facile reinventarsi quando sei già stato ovunque. Palcoscenici, stadi, copertine, premi. Damiano David, con i Maneskin, ha vissuto un’ascesa vertiginosa, qualcosa che ha travolto la scena musicale internazionale nel giro di pochi anni.

Eppure, anche quando tutto sembra già scritto, c’è sempre spazio per un’altra storia. E questa volta è la sua. Una storia nuova, personale, che inizia con un annuncio inaspettato e un risultato che parla chiaro, anzi, urla forte: Damiano è tornato, ma da solo.

Damiano David oltre i Maneskin

L’esordio da solista non è passato inosservato. Il suo album Funny Little Fears, uscito da pochi giorni, ha già fatto segnare numeri importanti. Numeri che non si spiegano solo con la fama o con l’effetto curiosità. Perché piazzarsi al quarto posto nella classifica Top Album Debut Global di Spotify non è affatto banale. Si tratta, per intenderci, di una delle graduatorie più seguite nel mondo discografico, quella che monitora gli album più ascoltati nel primo weekend dalla pubblicazione, e Damiano ha saputo ritagliarsi un posto tra i grandi. Senza il nome dei Måneskin a fare da scudo, solo con la propria voce e la propria scrittura.

Ma non è tutto. Perché oltre al risultato globale, Funny Little Fears ha lasciato il segno anche negli Stati Uniti, che restano il banco di prova più duro per qualsiasi artista europeo. Qui, Damiano ha debuttato all’ottavo posto nella classifica dei Top Album per ascolti. Un traguardo che non solo conferma l’interesse del pubblico internazionale, ma che sottolinea anche la forza del suo nuovo progetto, così distante da ciò che ha fatto fino a ieri, ma così coerente con la sua evoluzione artistica.

Senza ombra di dubbio, si tratta di una svolta. Un addio ai Maneskin? Almeno per ora sembrerebbe di no ma, piuttosto, una scelta ben precisa: mettersi alla prova da solo, con testi più intimi, sonorità diverse e una libertà espressiva che si percepisce in ogni traccia del disco. E i fan, quelli veri, hanno capito subito il valore di questo passaggio. Lo dimostrano gli stream, i commenti, e quell’entusiasmo ritrovato che si sente ogni volta che parte una sua nuova canzone.

Damiano David non ha mai nascosto il desiderio di esplorare, di raccontarsi con sincerità, anche a costo di spiazzare. E questa nuova avventura, cominciata senza clamore ma con sostanza, sta già dando i suoi frutti. Ora che Funny Little Fears è uscito, la strada è tutta da scrivere. Però il messaggio è chiaro: il ragazzo che ha incendiato i palchi d’Europa ha ancora molto da dire. E questa volta lo farà con il suo nome, la sua voce e le sue paure — che, a quanto pare, piacciono parecchio anche oltreoceano.