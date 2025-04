Da Bon Iver a Patrick Wolf : le uscite imperdibili di questo mese

Aprile 2025 si annuncia un mese ricco di novità dal punto di vista musicale. In programma diversi live, ma soprattutto uscite inattese di artisti internazionali consolidati e di nuove voci che sono destinate ad affermarmi nel panorama mondiale. Riscontri positivi anche per collaborazione annunciata di Elton John e Brandi Carlile, che insieme hanno realizzato un album dalle sonorità contemporanee e attuali.

Who Believes in Angels? è uscito lo scorso 4 Aprile e ha allertato l’attenzione di fans e degli addetti ai lavori che non ha potuto evitare di premiare un lavoro così ben fatto e vincente. Realizzato in meno di 20 giorni l’album esprime appieno le diversità artistiche dei due cantanti, che hanno voluto dare vita ad un opera destinata all’affermazione, espressione soprattutto di un’amicizia solida e sincera. Registrato presso i Sunset Sound Studios di Los Angeles, l’album è stato prodotto da Andrew Watt, il disco vanta anche le collaborazioni di Chad Smith, Pino Palladino e Josh Klinghoffer, musicisti di un certo spessore.

SABLE, fABLE, in uscita il 7 Aprile 2025, è il nuovo lavoro di Justin Vernon, sotto il moniker Bon Iver. Un album che mixa elementi folk a suoni elettronici e che è stato definito dalla critica originale e diverso. Per molti sarà un vero successo in grado di scalare le classifiche. Ancora una volta Vernon è stato definito un vero e proprio innovatore musicale, che lo ha reso una delle voci maggiormente accreditate dell’ambiente.

Patrick Wolf, il nuovo album Crying the Neck tra folklore e sonorità moderne

Dopo diversi anni di assenza dalla scena musicale Patrick Wolf è prossimo a debuttare con un nuovo album che è destinato a diventare un successo. Crying the Neck, in uscita il 24 aprile, è ispirato al folklore del Kent orientale, sua terra natale, è un lavoro ben realizzato che si completa grazie alla sonorità moderne scelte dall’artista. Il disco è molto atteso e vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Zola Jesus, Serafina Steer e Seb Rochford,

Dal 7 Aprile 2025 è disponibile Face Full of Cake, nuovo disco dei Spin Doctors. Espressione di una nuova fase del gruppo, esprime sonorità innovative ispirate al blues-rock, caratterizzato dal mood groove tipico della band. I fans sono entusiasti del nuovo debutto, sono tanti i fedeli ai Spin Doctors che vantano un pubblico qualificato e selezionato.

Aprile 2025, tutte le uscite musicali made in Italy

Anche la musica italiana è in fermento. Le uscite di Aprile 2025 dei cantanti e musicisti made in Italy sono diversi. Da Lucio Corsi, che debutta con l’album Volevo essere un duro, prossimo a partecipare all’Eurovision Song Contest a Una piccola guerra, EP d’esordio di Gloria Tricamo, nuova voce che si districa tra musica pop e elettronica.

Le Macchine Non Possono Pregare è il nuovo album di Anastasio, che torna dopo tre anni di assenza. Il cantante si esprime nel mondo del rap, ma anche quello del cantautorato e ha un vasto seguito di fans. Presenti anche una serie di artisti emergenti come EroCaddeo, Romito, Vegas Jones, destinati a lasciare un segno nella musica italiana.