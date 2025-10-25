Da Bologna al mare: le case da sogno di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini è uno dei cantanti più affermati della scena musicale italiana. Non solo arte, negli anni è stata al centro dell’attenzione anche la sua vita sentimentale, dato che ha avuto diverse relazioni, tra cui quella con la giornalista Giorgia Cardinaletti. Il cantante è inoltre sempre stato molto legato alla sua città di Bologna, tanto che ha scelto di avere lì la sua residenza.

Dove vive Cesare Cremonini

Durante qualche dichiarazione pubblico, l’ex frontman dei Lunapop ha fatto sapere di abitare a Bologna in un palazzo arancione che si affaccia sull’asilo in cui giocava da bambino. La casa si trova quindi in un ex concento da cui sono stati ricavati degli appartamenti e una scuola. “Io ci ho fatto anche le medie qua” – ha raccontato lui – “Lancio un’occhiata là fuori e mi rivedo bambino, mi piace. Per questo ho comprato due camere quassù. L’anno scorso ho acquistato tutto il piano”. Durante la prima ondata di Covid-19 in Italia, il cantante ha svelato di abitare in una casa sui colli bolognesi. “Se guardo le colline succede poco rispetto a prima“, ha continuato lui.

Pare che l’abitazione si collochi in una realtà cittadina ma che sia anche circondata dal silenzio e dalla natura, che permettono a Cesare di rifugiarsi in un mondo diverso per la stesura delle sue canzoni. La sua è insomma una villa elegante, ma senza eccessi, costruita più sui ricordi che sul lusso. Ogni stanza sembra infatti parlare con una parte del suo passato, anche perché Cremonini ha sempre mostrato di avere una certa connessione emotiva con quello che lo circonda. Come si denota dai suoi brani, il cantante è super sensibile e forse è per questo che ha deciso di restare lì dov’è tutto iniziato.

La casa al mare in Lucania

Cesare Cremonini ha inoltre un’altra proprietà, affacciata sul mare e che si trova in Basilicata. Questa è invece per lui una casa che rappresenta il suo rifugio estivo, un luogo dov’è possibile allontanarsi dalle pressioni del lavoro e ricaricare così le batterie. Si trova in una posizione privilegiata e offre l’accesso diretto alla spiaggia. Il mare è cristallino, tanto che quel posto è diventato negli anni una meta ideale per le vacanze. L’artista ha scelto di comprare casa lì per soddisfare il suo desiderio di riconnettersi con la natura, ritrovando così momenti di tranquillità.

La casa ha un’architettura tipica, con elementi in pietra e terrazze grandi, da cui è possibile assistere a un tramonto mozzafiato. All’esterno vengono invece ospitate cene estive e serate in compagnia di amici, creando così un’atmosfera di convivialità e relax.